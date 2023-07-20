Голова МВС озвучив офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС

В результаті підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року на контрольованій урядом території загинула 31 людина.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області", - розповів Клименко.

При цьому остаточної інформації щодо матеріальних втрат наразі немає. Підрахунок все ще триває.

"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема", - заявив він.

На його думку, наразі основною проблемою є доступ до води для громадян в подальшому.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області були затоплені. Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічне лихо.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за пів години до підриву станції.

Раніше експерти наголошували, що після терористичного акту ворогів відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо.

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