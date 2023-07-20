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ЄС виділить до 20 млрд євро на оборонні потреби Україні, - Боррель

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Четвер 20 липня 2023 19:47
ЄС виділить до 20 млрд євро на оборонні потреби Україні, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України. Кошти будуть надані через "спеціальну секцію" в рамках Європейського фонду миру.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це все той самий інструмент, Європейський фонд миру, який працював дуже добре. Ми будемо продовжувати його використовувати, але з окремим розділом у ньому, з конкретним фінансуванням, яке можна оцінити за цифрами, про які я говорив", - заявив він.

Фонд підтримки ЗСУ

Видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що ЄС розглядає можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії.

Передбачається, що Брюссель покриватиме витрати країн-членів Євросоюзу на закупівлю і передачу Україні боєприпасів, ракет і танків. Крім цього ЄС оплатить навчання українських військових.

Фінансова допомога Україні

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала надання нового пакету фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

При цьому видання Bloomberg повідомляло, що допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років – з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим за 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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