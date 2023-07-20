Атака на південь: Єрмак пояснив, як світ має реагувати на російський терор

Світ має завдати нищівного удару по економіці Росії та надати Україні більше озброєння після того, як окупанти вже третій день поспіль атакували мирних людей та об'єкти інфраструктури на півдні нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Після нічної атаки на Миколаїв та Одесу Єрмак зазначив, що російський терор відбувається проти мирних людей та об'єктів інфраструктури, складів, у спробі знищити можливості постачати продовольство до країн Глобального Півдня.

Голова ОП підкреслив, що є лише одна відповідь на терор - і це протидія.

"Ворог розуміє тільки мову сили. Цей терор відбувається як проти українців, так і проти держав Глобального Півдня, де росіяни хочуть створити проблеми з їжею, а також Заходу, де за задумом росіян має бути криза біженців", - написав він.

Єрмак закликав усіх об'єднатися проти цього зла.

"Економіка Росії повинна зазнати нищівного санкційного удару, ВПК повинен бути обмежений у можливостях виготовляти озброєння, а Україна має отримати більше озброєнь для захисту неба та наступальних дій", - додав він.

Російський нічний обстріл

Окупанти вночі знову атакували південь України, а саме Одесу та Миколаїв. Під ударом опинилися порти, причали та торгові мережі.

Через атаку в Одесі та Миколаєві пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, виникли пожежі. В Одесі постраждали щонайменше чотири людини, а у Миколаєві - 19 людей.

Цієї ночі агресор випустив по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.