Тінькофф Банк, Білайн та карта "Мир". Канада ввела нові санкції проти Росії

Уряд Канади ввів нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Так, до списку санкцій потрапили 21 організація та 20 фізичних осіб. Серед іншого, під канадськими санкціями опинилися:

Російська Весна; АТ "Тінькофф Банк"; ТЕЛЕ2; МТС; Мегафон; Яндекс Pay; Карта "Мир"; Білайн; М-Фінанс; Московське міське козацьке товариство; Лахта Парк Преміум; Лахта Плаза; Лахта Парк; SMT-iLogic; Африка; Політологія; Хартія Зелене світло Москва; Хартія Грін Лайт; Девайс Консалтінг; Акціонерне товариство "Прайм Сек'юріті енд Девелопмент; ВАТ "Батьківщина"; Банк "Точка".

Санкції проти Росії

Зазначимо, що Сполучені Штати, Великобританія, Австралія та Європейський союз регулярно запроваджують санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Так, сьогодні Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних із ПВК "Вагнера".

Крім цього, ЄС продовжив санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони діятимуть ще як мінімум шість місяців

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.