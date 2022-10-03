"Частковий успіх". Як просувається наступ ЗСУ на Півдні

Паралельно з військовими успіхами на Донеччині Збройні сили України активізували наступ на Півдні. Вже офіційно підтверджено звільнення кількох населених пунктів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо зараз про ситуацію в Херсонській області.

Звільнені села та "частковий успіх"

За останні дні Сили оборони в Херсонській області просунулися на південь від Високопілля в напрямку Берислава. На сьогодні відомо про звільнення кількох сіл, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають серед них Шевченківку та Любимівку, але офіційно це поки не підтверджено.

Фото: просування ЗСУ у Херсонській області (deepstatemap.live)

Натомість є інформація про звільнення населених пунктів Архангельське, Миролюбівка та Михайлівка. Сьогодні бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади показали відео того, як повернули український прапор у Миролюбівці.

У Михайлівці теж підняли прапор, але офіційних повідомлень про її звільнення наразі немає. Якщо дані підтвердяться, то українські війська просунуться у бік Новоолександрівки.

За ще непідтвердженою інформацією, села Дудчани та Гаврилівка знову під контролем України. Зокрема, у соціальних мережах публікують фото з Гаврилівки з державними прапорами.

За словами президента Володимира Зеленського, у боях за Архангельське та Миролюбівку зокрема відзначилися бійці 129-ї бригади територіальної оборони Кривого Рогу. А депутат Нововоронцівської селищної ради Дмитро Бурлай опублікував учора відео того, як військові увійшли до села Золота Балка .

"Ні на що не натякаю))) прямо у с. Золота Балка", - прокоментував він.

Міністерство оборони Росії підтвердило втрату контролю над Золотою Балкою та Олександрівкою. Нібито росіян видавили танковими підрозділами та вклинилися в глибину їхніх позицій. Щодо цих сіл українська сторона звільнення поки що не підтверджує. Але водночас каже, що ЗСУ мають частковий успіх та закріплюються на зайнятих позиціях.

Неспокійно і в окупованому Бериславі, де напередодні пролунали вибухти у захопленій будівлі поліції. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, приміщення з окупантами знищено, під завалами залишилося багато російських військових.

Що на полі бою

Про конкретну активізацію на Херсонському напрямку стало відомо ще минулими вихідними. Радник Офісу президента Олексій Арестович 1 жовтня заявив, що з підрозділами супротивника там "твориться біда".

"Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить Генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - зазначив він.

Тим часом Оперативне командування "Південь" відзвітувало про удари по позиціях росіян. Лише за суботній день авіація завдала дев'яти ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 550 вогневих завдань по логістичним центрам, скупченням живої сили та техніки.

В результаті було знищено не менше двох самохідних гаубиць "Мста-С", 16 танків та 11 одиниць іншої автомобільної та бронетехніки. Крім того, на Миколаївщині збили не менше трьох безпілотників.

За даними українських військових, ворог намагається знайти варіанти того, як покращити забезпечення своїх підрозділів, продовжує наводити альтернативні переправи та намагається ремонтувати пошкоджені Антонівський та Каховський мости.

Як заявили в Генеральному штабі ЗСУ, на тлі активізації бойових дій на півдні Росія привела у повну боєздатність військові частини в окупованому Криму. Також близько 2 000 мобілізованих прибули до розташування 810-ї окремої бригади морської піхоти в Севастополі.

Учора, 2 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів, а сили протиповітряної оборони у Бериславському районі збили ударний вертоліт Ка-52. Артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 340 бойових завдань та завдали серйозних втрат противнику. Сьогодні речник ОК "Південь" Владислав Назаров також повідомив про знищення російського штурмовика Су-25.

Ситуація у Херсонській області

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації наголошує, що звільнена територія продовжує зазнавати російських обстрілів. Тож мешканцям деокупованих сіл не варто повертатися додому.

Тому, що військові досі офіційно не повідомили про звільнення низки населених пунктів на півночі області, до яких уже зайшли ЗСУ, є пояснення. Як правило, наступальні операції проводяться в умовах інформаційної тиші, і будь-який витік або передчасне оголошення може лише нашкодити. Більше того, військові закликають не розповсюджувати неперевірені дані.

"Не повідомляйте навіть позитивних, на ваш погляд, новин про дії наших підрозділів. Передчасний витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним жителям тих населених пунктів, де йде військова операція", - зазначили сьогодні вранці в Оперативному командуванні "Південь".

За словами Сергія Хланя, Сили оборони просуваються на Берислав, щоб відрізати супротивника від переправи на Нову Каховку. Передбачається, що після цього вдасться взяти під контроль весь північний напрямок фронту на українському Півдні. А повільний поступ пояснюється великим скупченням російських військ.

"Якщо говорити про напрямок фронту, який з боку Миколаєва, то окупанти сконцентрували там дуже великі сили", - уточнив депутат в ефірі одного з телеканалів.

Тим часом окупаційні сили ускладнили можливість виїзду з Херсонщини для мирних жителів та запровадили так звані "спеціальні дозволи". Через це, за словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, 1 жовтня окупований регіон змогли залишити лише 11 осіб.