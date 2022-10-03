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Просять не сповіщати позитивні новини передчасно. В ОК "Південь" звернулися до українців

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Понеділок 03 жовтня 2022 04:47
Просять не сповіщати позитивні новини передчасно. В ОК "Південь" звернулися до українців Фото: В ОК Південь попросили українців не сповіщати позитивні новини передчасно (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники звернулися до громадян нашої держави із проханням не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Спікер ОК Владислав Назаров пояснив, що будь-який витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція.

"Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. У свідомості, витримці та силі духу секрет нашого невпинного руху до Перемоги", - зазначив військовий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки, що у Херсонській області.

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