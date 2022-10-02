У Криму військові частини переведені на повну бойову готовність, - Генштаб

Росія готує мотострілецьку дивізію з мобілізованих кримчан, жителів Краснодарського краю та Адигеї. На півострові військові частини переведені на повну бойову готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Крім того, у Криму проводяться заходи щодо розосередження російських підрозділів.

Генштаб фіксує прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в Севастополі близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьонівське Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що у пункті постійної дислокації частини знаходиться близько 3 тисяч, решта – у наметовому містечку на полігоні Миколо-Олександрівський. Із зазначеним особовим складом розпочалися заняття з бойової підготовки.

Минулої доби противник завдав 4 ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об'єктах на території України. Крім того, для ударів по об'єктах інфраструктури ворог застосовує БПЛА іранського виробництва "Shahed-136".

Минулої доби від ворожих ударів постраждало понад 30 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Горіхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області;

– у районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області; на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області;

– у районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області; на Краматорському напрямку – Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Роздолівка;

– Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Роздолівка; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яківлівка, Юріївка та Новоселівка;

– Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яківлівка, Юріївка та Новоселівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Першотравневе, Мар'їнка, Новомихайлівка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогняної поразки в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Ненудне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новополь та Врем.

На Південнобузькому напрямку обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали районів двадцяти восьми населених пунктів, недалеко від лінії зіткнення.

Підтверджено знищення боєприпасів після вогневої поразки 30 вересня у районі населеного пункту Чернігівки Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Вимка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено поразку опорного пункту противника, 22 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за добу вразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону поразки потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплексів С-300.

Нагадаємо, що влітку ЗСУ змогли уникнути оточення при виході із Золотого Луганської області та вийшли із населеного пункту. Нині він перебуває під тимчасовою окупацією.

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