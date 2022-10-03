ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ відновили наступ на півдні та відкинули окупантів від Лиману: карти боїв на ранок

Новость на русском →
Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 09:22
ЗСУ відновили наступ на півдні та відкинули окупантів від Лиману: карти боїв на ранок Фото: оновлена карта війни в Україні на 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська відновили штурми у Херсонській області і звільнили декілька населених пунктів. Водночас окупанти на сході та півдні України займають більш укріплені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ відновили наступ на півдні та відкинули окупантів від Лиману: карти боїв на ранок

Харківська область

За даними аналітиків, українські війська продовжують атаки на цьому напрямку. Захисники просуваються на лівому березі річки Оскіл, на схід від Куп’янська.

Підтверджує успіхи ЗСУ звільнення селища Кішарівка, яка знаходиться біля Осколу.

ЗСУ відновили наступ на півдні та відкинули окупантів від Лиману: карти боїв на ранок

Донбас

Українські сили повністю зачистили від росіян Лиман Донецької області та продовжили деокупацію населених пунктів на схід і північний схід. Підрозділи ЗСУ звільнили Торське Донецької області.

Аналітики вважають, що російські війська відійшли зі своїх позицій на північний схід від Лиману. Ймовірно, вони зайшли до Кремінної Луганської області та розмістилися вздовж траси R66 Сватове-Кремінна.

Водночас сили окупантів штурмують на інших ділянках фронту - в районі Бахмута, Виїмки та Авдіївки. Проте атаки ворога були безуспішними.

ЗСУ відновили наступ на півдні та відкинули окупантів від Лиману: карти боїв на ранок

Південь

ЗСУ відновили наступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції в Золотій Балці та Хрещенівці.

За даними аналітиків, українська армія звільнила також Шевченківку та Любимівку, відкинувши російські сили на нові оборонні позиції навколо Михайлівки.

При цьому експерти ISW фіксують, що росіяни почали частіше використовувати іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Окупанти використовують їх для атаки у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

ЗСУ відновили наступ на півдні та відкинули окупантів від Лиману: карти боїв на ранок

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельське та Миролюбівка у Херсонській області.

До слова, за даними ISW, глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин публічно підірвали авторитет російського диктатора Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися