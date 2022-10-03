ЗСУ відновили наступ на півдні та відкинули окупантів від Лиману: карти боїв на ранок

Українські війська відновили штурми у Херсонській області і звільнили декілька населених пунктів. Водночас окупанти на сході та півдні України займають більш укріплені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область

За даними аналітиків, українські війська продовжують атаки на цьому напрямку. Захисники просуваються на лівому березі річки Оскіл, на схід від Куп’янська.

Підтверджує успіхи ЗСУ звільнення селища Кішарівка, яка знаходиться біля Осколу.

Донбас

Українські сили повністю зачистили від росіян Лиман Донецької області та продовжили деокупацію населених пунктів на схід і північний схід. Підрозділи ЗСУ звільнили Торське Донецької області.

Аналітики вважають, що російські війська відійшли зі своїх позицій на північний схід від Лиману. Ймовірно, вони зайшли до Кремінної Луганської області та розмістилися вздовж траси R66 Сватове-Кремінна.

Водночас сили окупантів штурмують на інших ділянках фронту - в районі Бахмута, Виїмки та Авдіївки. Проте атаки ворога були безуспішними.

Південь

ЗСУ відновили наступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції в Золотій Балці та Хрещенівці.

За даними аналітиків, українська армія звільнила також Шевченківку та Любимівку, відкинувши російські сили на нові оборонні позиції навколо Михайлівки.

При цьому експерти ISW фіксують, що росіяни почали частіше використовувати іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Окупанти використовують їх для атаки у Миколаївській та Дніпропетровській областях.