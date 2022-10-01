У Херсонській області з росіянами коїться біда, - Арестович

В Херсонській області відбувається біда з російськими окупантами і ситуація для них може ще погіршитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Злі російські мови чогось закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться. Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить Генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - заявив Арестович.

За його словами, більш детальна інформація може бути розкрита вже в понеділок, 3 жовтня.

Також він додав, що кілька ударів було завдано по районах скупчення живої сили росіян та їх складам в Херсоні та Новій Каховці.