У Херсонській області з росіянами коїться біда, - Арестович
В Херсонській області відбувається біда з російськими окупантами і ситуація для них може ще погіршитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Злі російські мови чогось закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться. Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить Генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - заявив Арестович.
За його словами, більш детальна інформація може бути розкрита вже в понеділок, 3 жовтня.
Також він додав, що кілька ударів було завдано по районах скупчення живої сили росіян та їх складам в Херсоні та Новій Каховці.
Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, у тимчасово окупованому Таврійську Каховського району вранці пролунав вибух.
Також ми писали, що українські військові збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
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