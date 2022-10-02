Виїзд із Херсонської області ускладнився, окупанти ввели "спецдозволи"

Російські військові значно ускладнили виїзд з Херсонської області, практикуючи так звані "спецдозволи". За минулу добу виїхати змогли лиш 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини. Так за вчорашній день змогли виїхати лише 11 осіб. А наразі існує правило отримання спеціального дозволу для виїзду", - написав Соболевський.

При цьому, окрім того, що окупанти вимагають надавати особисті дані, вони "просять максимально доступно пояснити причину виїзду з області".

"Руський мир перетворює все на своєму шляху у місця, де не просто важко жити, але й дихати. Чекаємо на звільнення Херсонщини від цієї нечисті. ЗСУ знають як це зробити", - додав Соболевський.

Раніше стало відомо, що населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тис. до 170-180 тис. осіб.

При цьому безпечних шляхів виїзду із міста не було і немає зараз.

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