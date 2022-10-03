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ЗСУ на півдні продовжують активні дії та мають частковий успіх, - Оперативне командування

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Понеділок 03 жовтня 2022 02:45
ЗСУ на півдні продовжують активні дії та мають частковий успіх, - Оперативне командування Фото: ЗСУ на півдні України продовжують активні дії та мають частковий успіх (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують активні дії на півдні України. Наші воїни тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні, а також мають частковий успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Протягом бойового дня, 2 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів по російських окупантах, а сили протиповітряної оборони у Бериславському районі Херсонської області збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Своєю чергою артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 340 бойових завдань. Завдяки діям наших бійців РФ втратила:

  • 40 солдатів;
  • 2 танки;
  • 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки, що у Херсонській області.

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