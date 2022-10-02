ЗСУ на півдні знищили 16 танків та десятки окупантів

Збройні сили України на півдні знищили 64 окупанти, склад з боєприпасами та 16 танків противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили та техніки.

Втрати ворога за бойовий день становлять: дві самохідні гаубиці "Мста-С", два протитанкові ракетні комплекси, 16 танків та 11 одиниць іншої автобронетехніки. Один БТР взяли як "трофей".

Захисники повідомляють, що супротивник зосереджує зусилля на утриманні власних позицій.

За добу захисники на півдні знищили 3 безпілотні шпигуни в Миколаївському та Баштанському районах без можливості реалізації набраних фото/відео даних.

Ворог намагається знайти способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів.

Корабельне угруповання ворожого флоту в зменшеному до 8 одиниць складі тримається в безпечному для себе районі, але утримує напоготові 24 "Калібри", тому загроза ракетного удару є актуальною і ймовірною.

Нагадаємо, 1 жовтня у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на аеродромі Бельбек.

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