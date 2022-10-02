Президент підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки

ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російських окупантів. Нещодавно наші воїни повернули під свій контроль ще два населені пункти у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що хорошими результатами на фронті відзначились бійці 129 бригади ТрО Кривого Рогу. "[Українські захисники] звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - розповів Зеленський. Слідом за президентом інформацію про те, що ЗСУ повернули контроль над населеними пунктами, підтвердив і глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Посадовець наголосив, що ці дані є офіційними. Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки