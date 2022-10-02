Президент підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки
ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російських окупантів. Нещодавно наші воїни повернули під свій контроль ще два населені пункти у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що хорошими результатами на фронті відзначились бійці 129 бригади ТрО Кривого Рогу.
"[Українські захисники] звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку", - розповів Зеленський.
Слідом за президентом інформацію про те, що ЗСУ повернули контроль над населеними пунктами, підтвердив і глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Посадовець наголосив, що ці дані є офіційними.
Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки
Нагадаємо, ЗСУ деокупували село Торське в Донецькій області. Воно розташоване у 22 кілометрах від Кремінної в Луганській області.
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