"Частичный успех". Как продвигается наступление ВСУ на Юге

Параллельно с военными успехами в Донецкой области Вооруженные силы Украины активизировали наступление на Юге. Уже официально подтверждено освобождение нескольких населенных пунктов.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о ситуации в Херсонской области.

Освобожденные села и "частичный успех"

За последние дни Силы обороны в Херсонской области продвинулись южнее Высокополья в направлении Берислава. На сегодня известно об освобождении нескольких сел, аналитики Института изучения войны (ISW) называют в их числе Шевченковку и Любимовку, но официально это пока не подтверждено.

Фото: продвижение ВСУ в Херсонской области (deepstatemap.live)

В то же время есть информация об освобождении населенных пунктов Архангельское, Миролюбовка и Михайловка. Сегодня бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады показали видео того, как вернули украинский флаг в Миролюбовку.

В Михайловке тоже подняли флаг, но официальных сообщений о ее освобождении пока нет. Если данные подтвердятся, то украинские войска продвинутся в сторону Новоалександровки.

По еще неподтвержденной информации, села Дудчаны и Гавриловка снова под контролем Украины. В частности, в социальных сетях публикуют фото из Гавриловки с государственными флагами.

По словам президента Владимира Зеленского, в боях за Архангельское и Миролюбовку в том числе отличились бойцы 129-й бригады территориальной обороны Кривого Рога. А депутат Нововоронцовского поселкового совета Дмитрий Бурлай опубликовал вчера видео того, как военные вошли в село Золотая Балка.

"Ни на что не намекаю))) прямо в с. Золотая Балка", - прокомментировал он.

Министерство обороны России подтвердило потерю контроля над Золотой Балкой и Александровкой. Якобы россиян выдавили танковыми подразделениями и вклинились в глубину их позиций. По этим селам украинская сторона освобождение пока не подтверждает. Но в тоже время говорит, что ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на занятых позициях.

Неспокойно и в оккупированном Бериславе, где накануне прогремели взрывы в захваченном здании полиции. По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, помещение с оккупантами уничтожено, под завалами осталось много российских военных.

Что на поле боя

О конкретной активизации на Херсонском направлении стало известно еще на минувших выходных. Советник Офиса президента Алексей Арестович 1 октября заявил, что с подразделениями противника там "творится беда".

"Подробности, я думаю, мы узнаем ближе к понедельнику, когда заявит Генштаб ВСУ. Там беда, которая может стать бедой-бедой", - отметил он.

Тем временем Оперативное командование "Юг" отчиталось об ударах по позициям россиян. Только за субботний день авиация нанесла девять ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач по логистическим центрам, скоплениям живой силы и техники.

В результате было уничтожено не менее двух самоходных гаубиц "Мста-С", 16 танков и 11 единиц другой автомобильной и бронетехники. Кроме того, в Николаевской области сбили не менее трех беспилотников.

По данным украинских военных, враг пытается найти варианты того, как улучшить обеспечение своих подразделений, продолжает наводить альтернативные переправы и пытается ремонтировать поврежденные Антоновский и Каховский мосты.

Как заявили в Генеральном штабе ВСУ, на фоне активизации боевых действий на юге Россия привела в полную боеготовность воинские части в оккупированном Крыму. Также около 2 000 мобилизованных прибыли в расположение 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе.

Вчера, 2 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов, а силы противовоздушной обороны сбили в Бериславском районе ударный вертолет Ка-52. Артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 340 боевых задач и нанесли серьезные потери противнику. Сегодня спикер ОК "ЮГ" Владислав Назаров также сообщил об уничтожении российского штурмовика Су-25.

Ситуация в Херсонской области

Руководство Херсонской областной военной администрации подчеркивает, что освобожденная территория продолжает подвергаться российским обстрелам. Поэтому жителям деоккупированных сел не стоит возвращаться домой.

Тому, что военные до сих пор официально не сообщили об освобождении ряда населенных пунктов на севере области, в которые уже зашли ВСУ, есть свое объяснение. Как правило, наступательные операции проводятся в условиях информационной тишины, и любая утечка или преждевременное объявление может только навредить. Более того, военные призывают не распространять непроверенные данные.

"Не сообщайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. Преждевременная утечка информации может сторожить жизнь как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция", - отметили сегодня утром в Оперативном командовании "Юг".

По словам Сергея Хланя, Силы обороны продвигаются на Берислав, чтобы отрезать противника от переправы на Новую Каховку. Предполагается, что после этого удастся взять под контроль все северное направление фронта на украинском Юге. А медленное продвижение объясняется большим скоплением российских войск.

"Если говорить о направлении фронта, которое со стороны Николаева, то оккупанты сконцентрировали там безумно большие силы", - уточнил депутат в эфире одного из телеканалов.

Тем временем оккупационные силы усложнили возможность выезда из Херсонской области для мирных жителей и ввели так называемые "специальные разрешения". Из-за этого, по словам первого замглавы облсовета Юрия Соболевского, 1 октября оккупированный регион смогли покинуть только 11 человек.