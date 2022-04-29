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Бундестаг одобрил поставки тяжелых вооружений для Украины, а войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву: новости за 28 апреля

Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины, Конгресс США поддержал ленд-лиз для нашей страны, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Подробнее о том, что произошло в четверг, 28 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины

Парламент Германии проголосовал за предоставление Украине тяжелых немецких вооружений. Предложение поддержали правящая коалиция и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Сообщается, что в ходе исторического голосования немецкие депутаты проголосовали за поставки "тяжелого вооружения и сложных систем". При этом военная помощь Украине должна ускоряться везде, где это возможно.

Байден выступил с заявлением по поводу войны в Украине: подробности

Президент США Джо Байден выступил с речью о полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже 64-й день. Американский лидер выразил свою поддержку украинцам, которые защищают свою землю от российских захватчиков.

Первые подробности из речи Байдена, читайте в материале РБК-Украина.

Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины: что это значит

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину.

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10. Все противники ленд-лиза – представители Республиканской партии. В дальнейшем этот документ должен подписать американский лидер Джо Байден.

Объекты на территории России могут быть законными целями для Украины, - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что военные объекты на территории Российской Федерации могут быть законными целями для украинской армии. В частности, согласно международному праву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире BBC.

Ранее заместитель госсекретаря парламента Британии по вооруженным силам Джеймс Хиппи также заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по российской территории.

Украина должна изгнать российские войска из Крыма и Донбасса, - глава МИД Британии

Украину необходимо вооружить до такой степени, чтобы она могла полностью освободить свои территории в Крыму и на Донбассе. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс уверена, что Запад поможет с оружием и санкциями против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех", - сказала Трасс.

В Украину идут дожди и заморозки: синоптик назвала регионы

Погода в Украине 29 апреля существенно изменится. В ночь на пятницу, в западных и северных областях Украины вероятны заморозки. Дожди, периодические, пройдут 29 апреля в западных, северных областях Украины. Подробнее о погоде – в материале Styler.

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