Объекты на территории России могут быть законными целями для Украины, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что военные объекты на территории Российской Федерации могут быть законными целями для украинской армии. В частности, согласно международному праву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире BBC.
"Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права", - отметил он.
При этом он сомневается, что удары по российской инфраструктуре были нанесены из британского оружия.
"В настоящее время у них нет британского оружия, которое могло бы это сделать, поэтому маловероятно, что это наше оружие. У нас действительно не так много дальнобойного оружия, которое бьет так, как это делает российская армия", - добавил он.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря парламента Британии по вооруженным силам Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по российской территории.
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