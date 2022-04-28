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Объекты на территории России могут быть законными целями для Украины, - Уоллес

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Лондон, Четверг 28 апреля 2022 11:26
Объекты на территории России могут быть законными целями для Украины, - Уоллес Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что военные объекты на территории Российской Федерации могут быть законными целями для украинской армии. В частности, согласно международному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире BBC.

"Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права", - отметил он.

При этом он сомневается, что удары по российской инфраструктуре были нанесены из британского оружия.

"В настоящее время у них нет британского оружия, которое могло бы это сделать, поэтому маловероятно, что это наше оружие. У нас действительно не так много дальнобойного оружия, которое бьет так, как это делает российская армия", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря парламента Британии по вооруженным силам Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по российской территории.

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