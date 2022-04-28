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Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастовской общине, - Киевская ОВА

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Киевская область, Четверг 28 апреля 2022 21:36
Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастовской общине, - Киевская ОВА Обстрел Киевской области (nationalinterest.org)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Фастовской общины Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

Отмечается, что все службы работают на месте.

Также глава ОВА отмечает, что важно оставаться в бомбоубежищах во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 28 апреля оккупанты нанесли удар по Киевской области. Сообщалось, что было попадание в объекты инфраструктуры.

Также оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. В частности, попали в два здания, есть пострадавшие.

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