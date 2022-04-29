Бундестаг схвалив постачання важких озброєнь для України, а війська РФ завдали ракетного удару по Києву: новини за 28 квітня

Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України, Конгрес США підтримав ленд-ліз для нашої країни, російські війська завдали ракетного удару по Києву. Докладніше про те, що сталося в четвер, 28 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України

Парламент Німеччини проголосував за надання Україні важких німецьких озброєнь. Пропозицію підтримали правляча коаліція і найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС.

Повідомляється, що в ході історичного голосування німецькі депутати проголосували за постачання "важкого озброєння і складних систем". При цьому військова допомога Україні має прискорюватися скрізь, де це можливо.

Байден виступив з заявою щодо війни в Україні: подробиці

Президент США Джо Байден виступив з промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 64-й день. Американський лідер висловив свою підтримку українцям, які боронять свою землю від російських загарбників.

Перші подробиці з промови Байдена, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Конгрес США підтримав ленд-ліз для України: що це означає

Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про запровадження ленд-лізу для України. Він допоможе значно прискорити поставки західної зброї до України.

Законопроект підтримали 417 конгресменів, проти висловилися 10. Всі противники ленд-лізу - представники Республіканської партії. Надалі цей документ повинен підписати американський лідер Джо Байден.

Об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України, - Уоллес

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що військові об'єкти на території Російської Федерації можуть бути законними цілями для української армії. Зокрема, згідно з міжнародним правом.

Раніше заступник держсекретаря парламенту Британії зі збройних сил Джеймс Хіппі також заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по російській території.

Україна повинна вигнати російські війська з Криму і Донбасу, - глава МЗС Британії

Україну необхідно озброїти до такої міри, щоб вона могла повністю звільнити свої території в Криму і на Донбасі. Глава МЗС Великобританії Ліз Трас впевнена, що Захід допоможе зі зброєю і санкціями проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Це загальна війна, оскільки перемога України - це стратегічний імператив для нас усіх", - сказала Трас.

В Україну йдуть дощі і заморозки: синоптик назвала регіони

Погода в Україні 29 квітня істотно зміниться. У ніч на п'ятницю, в західних і північних областях України ймовірні заморозки. Дощі, періодичні, пройдуть 29 квітня в західних, північних областях України. Детальніше про погоду - в матеріалі Styler.