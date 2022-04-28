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Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 20:11
Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве Фото: встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем
Автор: Евгений Прокопенко

Презедент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины.

На встрече обсудили ситуацию безопасности в Украине и зверства российской армии по отношению к мирному населению. Подробности сообщим позже.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил практически разрушенную русскими Бородянку. Он был шокирован увиденным и говорит, что мыслит и свою семью, которая могла быть в одном из этих домов.

Также, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

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