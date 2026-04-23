Біля Маріїнського парку в Києві з'явився проїзд імені Андрія Парубія (карта)

Який саме проїзд у Києві назвали на честь Парубія

Українцям розповіли, що ім'я Андрія Парубія присвоїли безіменному проїзду у Києві, який розташований між:

Маріїнським парком;

будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського.

"Таке рішення прийняли сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні Київради", - уточнили у КМДА.

Будинок №9, розташований на вулиці Михайла Грушевського (карта: google.com/maps)

Внесок Парубія у становлення та захист України

Депутатка Київради Марина Порошенко нагадала, що ім'я Андрія Парубія нерозривно пов'язане:

з утвердженням української державності;

зі становленням сучасної парламентської традиції;

з послідовним захистом національних інтересів України.

"Андрій Парубій був одним із тих політиків, хто не лише творив новітню історію українського парламенту, а й відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє", - наголосила вона.

Крім того, Парубій, за її словами, був "людиною державницького масштабу, для якої Україна завжди стояла вище за політичні ігри".

"Він належав до покоління творців незалежності, які не просто говорили про сильну українську державу, а щоденно працювали задля її утвердження", - додала Порошенко.

Отже, присвоєння його імені проїзду поблизу Верховної Ради України "є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості".

Публікація прес-служби КМР (скриншот: facebook.com/kyiv.city.council)

Основне про вбивство Андрія Парубія

30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія було вбито у Львові пострілами з пістолета.

Чоловік, замаскований під кур'єра Glovo, випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень він помер на місці.

Згодом у СБУ повідомили, що замах на Парубія ретельно готувався. Адже виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут і підготував план втечі.

1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія "по гарячих слідах" у Хмельницькій області.

Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельников, який є фанатом СРСР.

2 вересня прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство Парубія.

1 жовтня 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно (за таку ініціативу проголосували до цього 230 народних депутатів Верховної Ради).