Справу про вбивство Парубія перекваліфікували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та коментар керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета для " Новини.Live ".

В Офісі генпрокурора розповіли, що підозру ймовірному вбивці Парубія змінили.

Тепер 52-річного львів'янина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) і посяганні на життя нардепа України, вчиненого у зв'язку з його державною або громадською діяльністю (ст. 112 ККУ).

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Чому змінили підозру

Мерет кілька годин тому зазначав, що росіяни не шантажували 52-річного львів'янина Михайла Сцельникова, якого підозрюють у вбивстві Парубія. При цьому правоохоронці з'ясовують, чи є у справи російський слід.

"Ми розуміємо його мотиви. Це попередня кваліфікація, яка на сьогоднішній день йому інкримінована - це частина 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння, яке він вчинив. Ми найближчим часом це зробимо. Тому що дійсно є підстави прийняти таке рішення", - додав керівник Львівської облпрокуратури.

Він припускав, що справу можуть перекваліфікувати на статтю 112 - посягання на життя державного чи громадського діяча.

Мерет також розповів, що підозрюваний після скоєння вбивства втік до лісу і там спалив свій одяг і розібрав велосипед, після чого він спробував його втопити.