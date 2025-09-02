Справу про вбивство Парубія перекваліфікували
Прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та коментар керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета для "Новини.Live".
В Офісі генпрокурора розповіли, що підозру ймовірному вбивці Парубія змінили.
Тепер 52-річного львів'янина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) і посяганні на життя нардепа України, вчиненого у зв'язку з його державною або громадською діяльністю (ст. 112 ККУ).
Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Чому змінили підозру
Мерет кілька годин тому зазначав, що росіяни не шантажували 52-річного львів'янина Михайла Сцельникова, якого підозрюють у вбивстві Парубія. При цьому правоохоронці з'ясовують, чи є у справи російський слід.
"Ми розуміємо його мотиви. Це попередня кваліфікація, яка на сьогоднішній день йому інкримінована - це частина 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння, яке він вчинив. Ми найближчим часом це зробимо. Тому що дійсно є підстави прийняти таке рішення", - додав керівник Львівської облпрокуратури.
Він припускав, що справу можуть перекваліфікувати на статтю 112 - посягання на життя державного чи громадського діяча.
Мерет також розповів, що підозрюваний після скоєння вбивства втік до лісу і там спалив свій одяг і розібрав велосипед, після чого він спробував його втопити.
Убивство Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий чоловік застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці одразу почали розшукувати зловмисника.
Уже в ніч на 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивстві Парубія затримали.
Як з'ясувалося, ймовірним убивцею виявився 52-річний львів'янин. Всі деталі про нього - в матеріалі РБК-Україна.