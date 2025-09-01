Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", - розповів Зеленський.

Він також доручив представити суспільству наявну інформацію. Адже всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані.

Заява поліції та СБУ

Водночас голова МВС Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного було затримано на Хмельниччині. До операції було залучено десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України

"Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - уточнив Клименко.

Він зауважив, що поліцейські та працівники СБУ вийшли на прямий слід стрільця вже через 24 годин після події, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції.

