Зеленський присвоїв Парубію звання Героя України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності.

"Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", - додав глава держави.