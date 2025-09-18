Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президента

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію пленарного засідання ВРУ.

Що відомо про результати голосування

У четвер, 18 вересня 2025 року, на голосування у Верховній Раді було винесено пропозицію щодо направлення депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського (групи з 67 народних депутатів) щодо присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Володимировичу Парубію:

українському політичному та громадському діячу;

народному депутату;

голові Верховної Ради України у 2016-2019 роках;

активному учаснику Революції Гідності;

засновнику та координатору Самооборони Майдану.

На підтримку цієї ініціативи - "за" - проголосували 230 народних депутатів.

Результати голосування на екрані-табло ВРУ (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

Проти направлення такого звернення до президента виступила одна людина.

Тим часом не голосували - 55 осіб.

Із поіменним голосуванням народних обранців щодо цього питання можна ознайомитись на сайті парламенту.

Результати голосування ВРУ по фракціях у залі (скриншот: rada.gov.ua)

Ставлення до такої пропозиції українців

Раніше - 2 вересня - на порталі електронних петицій до президента вже було опубліковано подібну пропозицію - "Про надання звання Героя України (посмертно) Андрію Парубію".

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років", - пояснив ініціативу автор петиції.

Наголошується, що послідовна проукраїнська позиція Парубія, "відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду - звання Героя України".

Станом на 18 вересня збір підписів вже завершено (набрано 25 873 голосів із 25 000 необхідних).

Електронна петиція до президента №22/252428-еп (скриншот: petition.president.gov.ua)