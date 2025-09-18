ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президента

Четвер 18 вересня 2025 14:06
UA EN RU
Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президента Нардепи просять президента присвоїти загиблому Парубію звання Героя України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію пленарного засідання ВРУ.

Що відомо про результати голосування

У четвер, 18 вересня 2025 року, на голосування у Верховній Раді було винесено пропозицію щодо направлення депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського (групи з 67 народних депутатів) щодо присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Володимировичу Парубію:

  • українському політичному та громадському діячу;
  • народному депутату;
  • голові Верховної Ради України у 2016-2019 роках;
  • активному учаснику Революції Гідності;
  • засновнику та координатору Самооборони Майдану.

На підтримку цієї ініціативи - "за" - проголосували 230 народних депутатів.

Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президентаРезультати голосування на екрані-табло ВРУ (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

Проти направлення такого звернення до президента виступила одна людина.

Тим часом не голосували - 55 осіб.

Із поіменним голосуванням народних обранців щодо цього питання можна ознайомитись на сайті парламенту.

Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президентаРезультати голосування ВРУ по фракціях у залі (скриншот: rada.gov.ua)

Ставлення до такої пропозиції українців

Раніше - 2 вересня - на порталі електронних петицій до президента вже було опубліковано подібну пропозицію - "Про надання звання Героя України (посмертно) Андрію Парубію".

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років", - пояснив ініціативу автор петиції.

Наголошується, що послідовна проукраїнська позиція Парубія, "відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду - звання Героя України".

Станом на 18 вересня збір підписів вже завершено (набрано 25 873 голосів із 25 000 необхідних).

Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президентаЕлектронна петиція до президента №22/252428-еп (скриншот: petition.president.gov.ua)

Обставини вбивства Андрія Парубія

30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія було вбито у Львові пострілами з пістолета.

Чоловік, замаскований під кур'єра Glovo, випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень він помер на місці.

Згодом у СБУ повідомили, що замах на Парубія ретельно готувався. Адже виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут і підготував план втечі.

1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія "по гарячих слідах" у Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельников, який є фанатом СРСР.

2 вересня прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство Парубія.

Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Андрій Парубій Львів Герой України Верховна рада
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною