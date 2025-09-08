ua en ru
Підозрюваний у вбивстві Парубія виявився фанатом СРСР: що знайшли слідчі

Понеділок 08 вересня 2025 00:35
UA EN RU
Підозрюваний у вбивстві Парубія виявився фанатом СРСР: що знайшли слідчі Фото: підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія у Галицькому райсуді Львова (Суспільне Львів)
Автор: Валерій Савицький

Правоохоронці обшукали помешкання підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія та виявили боєприпаси, а також радянські нагороди й відзнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Галицького районного суду Львова в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Зазначається, що 1 вересня Нацполіція провела обшук у квартирі підозрюваного. Правоохоронці вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв.

Крім того, у помешканні виявили 33 ордени і медалі СРСР та України, 3 додатки до медалей, а також 25 значків і металевих зірочок. Серед них - нагрудний знак "За взятие Будапешта" і значки "Общество борьбы за трезвость".

В іншій ухвалі зазначається, що слідчі також вилучили листівку з написом від руки: "…твой сын Миша".

Серед знайденого майна також були виявлені чотири блокноти з рукописними записами, аркуш із витягами із законодавства, кілька флешок і мобільні телефони.

Згідно з матеріалами провадження, після злочину підозрюваний спалив свій одяг, розібрав велосипед і викинув зброю в озеро.

У соцмережах Сцельніков публікував висловлювання, якими виправдовував дії Росії ще до того, як його син зник безвісти на фронті, захищаючи Україну.

Вбивство Андрія Парубія

У Львові 30 серпня пострілами з пістолета було вбито народного депутата України, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Замаскований під кур'єра Glovo чоловік випустив у політика 8 куль, від отриманих поранень політик помер на місці.

1 вересня правоохоронці по гарячих слідах у Хмельницькій області затримали підозрюваного у вбивстві Парубія.

Згідно з показами Сцельнікова, його син воював у лавах ЗСУ та зник безвісти в районі Бахмута.

Згідно з однією з версій слідства, після цього злочинець контактував із російськими спецслужбами, де йому повідомили, що його сина вбито. Опісля підозрюваний почав розробляти убивство Парубія.

Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

