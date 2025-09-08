Підозрюваний у вбивстві Парубія виявився фанатом СРСР: що знайшли слідчі
Правоохоронці обшукали помешкання підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія та виявили боєприпаси, а також радянські нагороди й відзнаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Галицького районного суду Львова в Єдиному держреєстрі судових рішень.
Зазначається, що 1 вересня Нацполіція провела обшук у квартирі підозрюваного. Правоохоронці вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв.
Крім того, у помешканні виявили 33 ордени і медалі СРСР та України, 3 додатки до медалей, а також 25 значків і металевих зірочок. Серед них - нагрудний знак "За взятие Будапешта" і значки "Общество борьбы за трезвость".
В іншій ухвалі зазначається, що слідчі також вилучили листівку з написом від руки: "…твой сын Миша".
Серед знайденого майна також були виявлені чотири блокноти з рукописними записами, аркуш із витягами із законодавства, кілька флешок і мобільні телефони.
Згідно з матеріалами провадження, після злочину підозрюваний спалив свій одяг, розібрав велосипед і викинув зброю в озеро.
У соцмережах Сцельніков публікував висловлювання, якими виправдовував дії Росії ще до того, як його син зник безвісти на фронті, захищаючи Україну.
Вбивство Андрія Парубія
У Львові 30 серпня пострілами з пістолета було вбито народного депутата України, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Замаскований під кур'єра Glovo чоловік випустив у політика 8 куль, від отриманих поранень політик помер на місці.
1 вересня правоохоронці по гарячих слідах у Хмельницькій області затримали підозрюваного у вбивстві Парубія.
Згідно з показами Сцельнікова, його син воював у лавах ЗСУ та зник безвісти в районі Бахмута.
Згідно з однією з версій слідства, після цього злочинець контактував із російськими спецслужбами, де йому повідомили, що його сина вбито. Опісля підозрюваний почав розробляти убивство Парубія.
Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.