Справа кілера Парубія йде до суду: зловмиснику світить довічне

11:44 11.03.2026 Ср
2 хв
Злочинцю інкримінують вчинення низки особливо тяжких злочинів
aimg Валерій Ульяненко
Справа кілера Парубія йде до суду: зловмиснику світить довічне Фото: Андрій Парубій (Getty Images)

Розслідування вбивства народного депутата України Андрія Парубія завершено: справу ймовірного кілера передали до суду. За скоєне йому загрожує довічний термін із конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: Віддав Росії на війну мільйон євро: під Києвом затримали ексдепутата від ОПЗЖ

"За результатами слідчих дій задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України", - сказано в заяві.

Крім того, під час розслідування слідчі виявили мисливський обріз, який злочинець заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

Підозрюваному інкримінують вчинення низки особливо тяжких злочинів:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Вбивство Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вулиці Єфремова в центрі Львова був застрелений Андрій Парубій - ексголова Верховної Ради, активний учасник Революції Гідності та один із лідерів українського парламенту. Він помер на місці від отриманих поранень.

Підозрюваним у вбивстві виявився 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Його затримали 1 вересня на території Хмельницької області.

Під час допиту Сцельніков зізнався у скоєному злочині, мотивуючи свої дії "особистою помстою українській владі". Водночас він заперечив будь-яку співпрацю з російськими спецслужбами.

Водночас СБУ встановила, що Сцельніков був завербований російськими спецслужбами понад рік тому. У його телефоні виявлено листування з російськими кураторами, де він передавав інформацію про розташування стратегічних об’єктів.

Пізніше, у грудні СБУ разом з поліцією розповіли про нові докази зв'язку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія з країною-агресоркою, а також пістолет, з якого був вбитий нардеп.

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

