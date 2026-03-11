Справа кілера Парубія йде до суду: зловмиснику світить довічне
Розслідування вбивства народного депутата України Андрія Парубія завершено: справу ймовірного кілера передали до суду. За скоєне йому загрожує довічний термін із конфіскацією всього майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
"За результатами слідчих дій задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України", - сказано в заяві.
Крім того, під час розслідування слідчі виявили мисливський обріз, який злочинець заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.
Підозрюваному інкримінують вчинення низки особливо тяжких злочинів:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).
Вбивство Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вулиці Єфремова в центрі Львова був застрелений Андрій Парубій - ексголова Верховної Ради, активний учасник Революції Гідності та один із лідерів українського парламенту. Він помер на місці від отриманих поранень.
Підозрюваним у вбивстві виявився 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Його затримали 1 вересня на території Хмельницької області.
Під час допиту Сцельніков зізнався у скоєному злочині, мотивуючи свої дії "особистою помстою українській владі". Водночас він заперечив будь-яку співпрацю з російськими спецслужбами.
Водночас СБУ встановила, що Сцельніков був завербований російськими спецслужбами понад рік тому. У його телефоні виявлено листування з російськими кураторами, де він передавав інформацію про розташування стратегічних об’єктів.
Пізніше, у грудні СБУ разом з поліцією розповіли про нові докази зв'язку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія з країною-агресоркою, а також пістолет, з якого був вбитий нардеп.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.
Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.