"У Чернігові тепер є сквер Трампа": яку локацію вирішили перейменувати й навіщо

Один зі скверів у місті Чернігів вирішили перейменувати на честь президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію депутатки Марини Семененко у Facebook.

Що відомо про перейменування скверу в Чернігові

Сьогодні, 16 жовтня, голова фракції "Європейська Солідарність" у Чернігівській міській раді Марина Семененко повідомила, що "в Чернігові тепер є сквер Трампа".

Депутатка міської ради опублікувала й власне звернення щодо включення цього питання (як додаткового) до порядку денного 46 (позачергової) сесії ЧМР.

Прохання включити питання перейменування скверу до порядку денного (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення міської ради, на сквер "Трампа" запропонували перейменувати сквер "Казка" в мікрорайоні "Шерстянка".

У документі зазначається, що Дональд Трамп - "відомий світовий політичний діяч, який послідовно виступає за мирне врегулювання затяжних міжнародних конфліктів, захист національних інтересів та стабільність глобального безпекового простору".

Уточнюється, що "перейменування скверу має не лише символічний характер", адже "спрямоване також на привернення уваги міжнародної спільноти до героїчного опору та важкого шляху відбудови" Чернігова після збройної агресії.

"Мешканці Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме йому (Трампу, - Ред.) вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це Дональд Трамп може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру", - наголошується в документі.

Пояснювальна записка до проекту рішення (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Семененко опублікувала також зібрані за відповідне рішення підписи.

Збір підписів за перейменування скверу (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

У рішенні ЧМР про перейменування скверу від 16 жовтня 2025 року зазначається, що воно набирає чинності з моменту оприлюднення.

"Відповідно до статті 26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігів, пропонується перейменувати у мікрорайоні "Шерстянка" сквер "Казка" на сквер "Трампа", - повідомляється в документі.

Рішення Чернігівської міської ради про перейменування скверу (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

"Наступний крок - звернення до президента США та його сім'ї. Запросимо в місто-герой в гості", - наголосила Семененко.

Публікація Семененко (скриншот: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Дещо згодом депутатка опублікувала ще один допис, в якому повідомила, що "всеукраїнські Telegram-канали оцінили новину про сквер Трампа в Чернігові позитивно", так само як і "всеукраїнські ЗМІ".

"Побачимо, як напише британське інформ-агентство Reuters (дала комент). Є величезні шанси, що до вечора в Вашингтоні новина дійде до президента США! Сподіваємось на комунікацію", - додала Семененко.

Наступний допис Семененко (скриншот: facebook.com/marina.semenenko.977363)