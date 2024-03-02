Безпекова угода з Нідерландами та російські гелікоптери від Аргентини: новини за 1 березня

Вчора, 1 березня, Україна та Нідерланди підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Тим часом Аргентина передала ЗСУ два гелікоптери, які раніше придбала у Росії.

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Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Києвом та Амстердамом.

Угода закріплює рішення Амстердаму продовжувати співпрацювати з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.

Документ діятиме протягом десяти років з дати підписання.

Також зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років.

"Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет - у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил", - повідомила пресслужба Офісу президента.

У невійськовій сфері передбачається посилення допомоги Україні в:

напрямку економічного відновлення й відбудови;

протидії гібридним загрозам;

у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки;

у сфері боротьби з оргзлочинністю;

галузі критичної інфраструктури.

У тому ж числі документ містить розширені блоки щодо:

санкційних обмежень, відшкодування збитків й притягнення Росії до відповідальності;

підтримку з боку Нідерландів культурної спадщини України;

підтримку з боку Нідерландів майбутнього членства України в Європейському союзі (ЄС) та НАТО.

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів.

"Нідерланди нададуть Україні швидкі та високоманеврені гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі", - повідомили у Міноборони країни.

Україна отримає:

14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);

8 мілітаризованих річкових патрульних катерів;

десантно-штурмовий катер CB90.

Як розповіли у відомстві, деякі з цих плавзасобів будуть поставлені з власних запасів оборонного відомства, а інші - з промислових підприємств.

Крім того, нещодавно було оголошено, що Нідерланди нададуть додаткову допомогу у вигляді боєприпасів на суму понад 100 мільйонів євро.

Аргентина передала Україні куплені в Росії гелікоптери

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Збройним силам України два гелікоптери.

За даними Financial Times, Мілей віддає перевагу союзам із "країнами, які захищають свободу", включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, та Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Видання не повідомляє, які саме гвинтокрили передадуть Україні, але нагадаємо, що наприкінці минулого року була інформація, що Аргентина мала намір передати Україні два багатоцільові вертольоти Мі-171Е, які раніше були придбані в Росії.

Канада ввела додаткову заборону на імпорт російських алмазів

Канада 1 березня разом із партнерами по "Великій сімці" ввела додаткові обмеження на імпорт російських алмазів.

За словами міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, ця заборона доповнює введені Канадою в грудні 2023 року обмеження на імпорт алмазів і ювелірно-діамантової продукції з Росії, спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище.

"Це відповідає зобов'язанням, узятим у лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7, зі скорочення доходів путінського режиму від експорту непромислових алмазів із Росії", - йдеться в заяві.

Канада продовжить працювати зі своєю "Великою сімкою" та іншими міжнародними партнерами над впровадженням комплексного контролю, який заборонить російським алмазам поставлятися на ринки G7. Це дасть канадським споживачам додаткову впевненість у тому, що алмази, які вони купують, не підтримують незаконну війну Росії.

У Росії стверджують, що готові передати Україні тіла нібито загиблих при падінні Іл-76

Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

"Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - заявила Москалькова.

Російський омбудсмен додала, що нібито контактує з представниками України щодо падіння Іл-76. Як стверджує Москалькова, українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл, і що вона обговорює це питання з українським омбудсменом Лубінцем.

"Щодо тіл - я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", - сказала вона.

Омбудсмен Дмитро Лубінець своєю чергою заявив, що Україна проведе комунікації з російської стороною щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

"Я не отримав жодної офіційної відповіді щодо того, що відбулось. Мені не дали офіційно жодних списків. За твердженням російської сторони там нібито загинули українські військовополонені, але підтвердити чи спростувати цю інформацію я не можу", - сказав він.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова до репатріації тіл воїнів, які загинули під час виконання своїх обов'язків і під час протидії збройної агресії Російської Федерації. На думку омбудсмена, РФ вкотре намагається спекулювати на темі загибелі полонених.

ЄС посилить перевірки імпорту зерна з України на тлі протестів фермерів

Європейський союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

"Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації", - розповіла єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.

Вона наголосила, що ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі угод і щоб у них було право на транзит.

За її словами, країни ЄС також виграють. Експорт автомобільними шляхами в Україну з Польщі, Румунії та Словаччини зріс у два рази та перевищив обсяг товарів, що йдуть з України до цих країн.

"Це свідчить, що прикордонні країни також мають вигідний обмін", - додала Валеан.

Вона уточнила, що Україна експортувала понад 64 мільйони тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів через коридори солідарності з моменту їх створення у травні 2022 року та до січня.

Єврокомісар додала, що лише у січні транзитом через сусідні з Україною країни ЄС пройшло три мільйони тонн зерна, з яких приблизно 2,04 мільйона тонн - через Румунію.