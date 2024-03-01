У окупантів локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Генерал розповів деталі

Російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Це з кількома чинниками, хоча ситуація у цій ділянці фронту залишається динамічною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп - аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи", - розповів він.

Водночас, за словами Тарнавського, оперативна обстановка є динамічною - сили оборони продовжують ведення оборонної операції.

"Подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти", - додав генерал.

Ситуація на Авдіївському напрямку

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, розташоване за 6 км від Авдіївки.

Лінія "Бердичі - Орлівка"

Зараз, за словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, основний напрямок, де росіяни тиснуть - лінія населених пунктів "Бердичі - Орлівка". Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

29 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ та захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Зокрема, ЗСУ вибили російських окупантів із околиці села Орлівка Покровського району Донецької області, куди вони змогли прорватися.