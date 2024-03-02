Соглашение о безопасности с Нидерландами и российские вертолеты от Аргентины: новости за 1 марта

Вчера, 1 марта, Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Тем временем Аргентина передала ВСУ два вертолета, которые ранее купила у России.

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Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Киевом и Амстердамом.

Соглашение закрепляет решение Амстердама продолжать сотрудничать с целью дальнейшего оказания и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Документ будет действовать в течение десяти лет со дня подписания.

Также зафиксировано предоставление Нидерландам военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.

"Документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритет - в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных способностей и, в частности, Воздушных сил", - сообщила пресс-служба Офиса президента.

В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в:

направления экономического обновления и восстановления;

противодействия гибридным угрозам;

в области разведки, кибернетической и информационной безопасности;

в сфере борьбы с оргпреступностью;

отрасли критической инфраструктуры

В том же документ содержит расширенные блоки относительно:

санкционных ограничений, возмещения ущерба и привлечения России к ответственности;

поддержку со стороны Нидерландов культурного наследия Украины;

поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

Нидерланды предоставят новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут катера, а также десантные катера. Также будут выделены средства на покупку боеприпасов.

"Нидерланды предоставят Украине быстрые и высокоманевренные резиновые и патрульные катера, а также десантные корабли. Нидерланды также выделили 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу большого количества артиллерийских снарядов для Украины в краткосрочной перспективе", - сообщили в Минобороны страны.

Украина получит:

14 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB);

8 милитаризованных речных патрульных катеров;

десантно-штурмовой катер CB90.

Как рассказали в ведомстве, некоторые из этих плавсредств будут поставлены из собственных запасов оборонного ведомства, а другие = из промышленных предприятий.

Кроме того, недавно было объявлено, что Нидерланды окажут дополнительную помощь в виде боеприпасов на сумму более 100 миллионов евро.

Аргентина передала Украине купленные в России вертолеты

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолета.

По данным Financial Times, Милей предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Издание не сообщает, какие именно вертолеты передадут Украине, но напомним, что в конце прошлого года была информация, что Аргентина намеревалась передать Украине два многоцелевых вертолета Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России.

Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Канада 1 марта вместе с партнерами по "Большой семерке" ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, этот запрет дополняет введенные Канадой в декабре 2023 года ограничения на импорт алмазов и ювелирно-бриллиантовой продукции из России, направленные на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше.

"Это соответствует обязательствам, взятым в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7 по сокращению доходов путинского режима от экспорта непромышленных алмазов из России", - говорится в заявлении.

Канада продолжит работать со своей "Большой семеркой" и другими международными партнерами по внедрению комплексного контроля, который запретит российским алмазам поставляться на рынки G7. Это даст канадским потребителям дополнительную уверенность в том, что покупаемые ими алмазы не поддерживают незаконную войну России.

В России утверждают, что готовы передать Украине тела якобы погибших при падении Ил-76.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать тела украинских пленных, якобы погибших под падение самолета Ил-76 под Белгородом.

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть.... Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам", - заявила Москалькова.

Российский омбудсмен добавила, что якобы контактирует с представителями Украины по поводу падения Ил-76. Как утверждает Москалькова, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел и что она обсуждает этот вопрос с украинским омбудсменом Лубинцем.

"Что касается тел - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждение и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", - сказала она.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в свою очередь заявил, что Украина проведет коммуникации с российской стороной по возвращению тел украинских военнопленных, якобы погибших при падении самолета Ил-76 под Белгородом.

"Я не получил никакого официального ответа относительно того, что произошло. Мне не дали официально никаких списков. По утверждению российской стороны, там якобы погибли украинские военнопленные, но подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу", - сказал он.

Лубинец подчеркнул, что Украина всегда готова к репатриации тел воинов, погибших при исполнении своих обязанностей и при противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации. По мнению омбудсмена, РФ снова пытается спекулировать на теме гибели пленных.

ЕС усилит проверки импорта зерна из Украины на фоне протестов фермеров

Европейский союз намерен усилить проверки соблюдения договоренностей при ввозе зерна из Украины.

"Закрытие границ никогда не является хорошей идеей, тем более границ с соседом, который так нуждается в сообщении. Пока соглашения выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением реализации", - рассказала еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

Она подчеркнула, что ЕС должен проверить, не выходят ли перевозчики за пределы соглашений и чтобы у них было право на транзит.

По ее словам, страны ЕС тоже выиграют. Экспорт автомобильными путями в Украину из Польши, Румынии и Словакии вырос в два раза и превысил объем товаров, идущих из Украины в эти страны.

"Это свидетельствует, что пограничные страны также получают выгодный обмен", - добавила Валеан.

Она уточнила, что Украина экспортировала более 64 миллионов тонн зерна, масличных культур и сопутствующих товаров через коридоры солидарности с момента их создания в мае 2022 и до января.

Еврокомиссар добавила, что только в январе транзитом через соседние с Украиной страны ЕС прошло три миллиона тонн зерна, из которых примерно 2,04 миллиона тонн - через Румынию.