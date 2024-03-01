Аргентина передала Україні два гелікоптера, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, Мілей віддає перевагу союзам із "країнами, які захищають свободу", включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, та Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Financial Times не повідомляє, які саме гвинтокрили передадуть Україні, але нагадаємо, що наприкінці минулого року була інформація, що Аргентина мала намір передати Україні два багатоцільові вертольоти Мі-171Е, які раніше були придбані в Росії.

Що відомо про Мі-171Е

Багатоцільовий гелікоптер Мі-171Е є модернізованою модифікацією гелікоптера Мі-8. Він отримав модернізовану силову установку та гвинт, що несе, з вуглецевих матеріалів. Композитний гвинт, що несе, дозволив дещо підвищити льотні характеристики вертольота, завдяки композиційним матеріалам гвинт вийшов легше традиційного.

Повідомляється, що Мі-171Е здатний нести до п'яти тонн у вантажній кабіні або трохи більше ніж п'ять тонн на зовнішній підвісці. Дальність польоту машини становить 850 км.

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