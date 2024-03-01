У Росії стверджують, що готові передати Україні тіла нібито загиблих при падінні Іл-76

Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" та українського омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.

"Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - заявила росіянка Москалькова пропагандистам.

Російський омбудсмен додала, що нібито контактує з представниками України щодо падіння Іл-76. Як стверджує Москалькова, українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл, і що вона обговорює це питання з українським омбудсменом Лубінцем.

"Щодо тіл - я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", - сказала вона.

Дмитро Лубінець своєю чергою заявив, що Росія досі не передала офіційних списків, не підтвердила факт загибелі полонених та не допустила міжнародні організації до місця падіння Іл-76.

"Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)", - зазначив він.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російський літак Іл-76 впав у Бєлгородській області РФ. При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у нібито збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що на борту Іл-76 не було українських полонених. На його думку, якби справді загинули військовополонені, Росія б скористалася цим у пропагандистських цілях.