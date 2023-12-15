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Аргентина передасть Україні гелікоптери Мі-171Е, - ЗМІ

П'ятниця 15 грудня 2023 02:31
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Аргентина передасть Україні гелікоптери Мі-171Е, - ЗМІ Фото: Аргентина передасть Україні гелікоптери Мі-171Е (casarosada.gob.ar)
Автор: Константин Широкун

Аргентина має намір найближчим часом передати Україні два багатоцільові вертольоти Мі-171Е, які країна раніше придбала в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pucara.

Гелікоптери були придбані Аргентиною в РФ для транспортних місій та пошуково-рятувальних операцій в Антарктиці. При купівлі також було підписано попередній договір на придбання ще трьох вертольотів, але його так і не було реалізовано.

В Аргентині вирішили відмовитися від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е через те, що вони не змогли пройти чергову регламентну перевірку – спочатку через проблеми з боку Росії, а пізніше через введені проти РФ санкції.

Після того Сполучені Штати запропонували Аргентині передати ці гелікоптери Україні, але минулий уряд виступав проти такого кроку. Наразі ведуться переговори про те, щоб вартість гелікоптерів була вирахована у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною літаків F-16 у США.

Зазначається, що гелікоптери оснащені додатковими паливними баками та вантажним краном для операцій в Антарктиді та польотів на великі відстані. Машини також обладнані метеорологічним радаром та аварійними поплавцями.

Що відомо про Мі-171Е

Багатоцільовий гелікоптер Мі-171Е є модернізованою модифікацією гелікоптера Мі-8. Він отримав модернізовану силову установку та гвинт, що несе, з вуглецевих матеріалів. Композитний гвинт, що несе, дозволив дещо підвищити льотні характеристики вертольота, завдяки композиційним матеріалам гвинт вийшов легше традиційного.

Повідомляється, що Мі-171Е здатний нести до п'яти тонн у вантажній кабіні або трохи більше ніж п'ять тонн на зовнішній підвісці. Дальність польоту машини становить 850 км.

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