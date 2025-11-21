Безкоштовно дітям і майбутнім батькам: які медпослуги гарантує українцям держава

В Україні майбутні батьки та юні пацієнти - діти від народження й до 17 років - мають право на отримання низки безоплатних медичних послуг. Тобто вони покриваються державним коштом.
Напередодні Дня захисту дітей (який Україна цього року вперше відзначала 20 листопада - у Всесвітній день дитини й річницю ухвалення Конвенції ООН про права дитини), уряд ухвалив Національний план впровадження Європейської гарантії для дітей.
Йдеться про запобігання та боротьбу із соціальним виключенням шляхом гарантування ефективного доступу дітей, які цього потребують, до набору ключових послуг:
Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я України нагадали, що забезпечують широкий спектр безоплатних медичних послуг для:
У МОЗ нагадали, що нині українським дітям доводиться проживати зовсім не безтурботне дитинство - у час війни.
Зазначається, що дітям, народженим у 2014 році (коли РФ вперше вторглась в Україну) - вже 11 років.
"Ці, здебільшого шестикласники, ще ніколи не жили в мирній Україні", - додали у міністерстві.
Тим часом малюкам, які з'явилися на світ у перші місяці повномасштабного вторгнення, наступного року виповниться чотири.
"Вони знають, як звучить повітряна тривога, що таке "шахед" і ракета", - констатували в МОЗ.
Повідомляється, що впродовж усіх цих років урядовці роблять все можливе, щоб зберегти здоров'я та життя кожної дитини. З огляду на це громадянам розповіли, які безоплатні медичні послуги можуть отримати в Україні пацієнти від 0 до 17 років.
Йдеться, згідно з інформацією міністерства, про:
У МОЗ нагадали, що з минулого року лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій включили до Програми медичних гарантій.
Це означає, що послугу можна отримати безкоштовно.
"Від початку 2025 року такою можливістю скористалися вже понад 6 тисяч українок. Із них уже близько двох тисяч жінок завагітніли", - поділились у міністерстві.
Уточнюється, що послуга є безоплатною за наявності:
Пологи в Україні також повністю покриваються державним коштом.
"У 2025 році таку медичну допомогу вже надали понад 134 тисячам жінок", - розповіли громадянам.
Зазначається, що лікарні, які мають договір із НСЗУ, зобов'язані забезпечити повний безоплатний комплекс допомоги:
У МОЗ повідомили, що допомога немовлятам, які народилися передчасно або зі складними патологіями, також є повністю безоплатною.
"Це - один із найвищих тарифів Програми медичних гарантій", - пояснили українцям.
Уточнюється, що від початку 2025 року неонатальну допомогу отримали 28 218 малюків.
"За три роки вже пів мільйона українських новонароджених пройшли розширений скринінг на 21 рідкісне захворювання", - поділились у міністерстві.
Громадянам нагадали, що таке дослідження:
Безкоштовна рання медична реабілітація доступна в будь-якому медзакладі (який має відповідний договір з НСЗУ) для немовлят, які народилися:
У МОЗ додали, що продовжують розробляти сучасні стандарти реабілітаційної допомоги дітям.
"Уся система працює на основі доказових методів та сімейноцентричного підходу - у тісній співпраці фахівців із батьками. У 2025 році реабілітацію в українських закладах охорони здоров'я пройшли понад 85 тисяч маленьких пацієнтів і пацієнток", - розповіли у міністерстві.
У МОЗ повідомили, що після неонатального періоду всі діти - аж до повноліття - отримують необхідну медичну допомогу у межах Програми медичних гарантій.
При цьому основою є первинна ланка:
Уточнюється, що первинна допомога є повністю безоплатною для дітей за умови укладеної декларації з лікарем.
"Так, від початку 2025 року медики вже надали безоплатну допомогу майже двом мільйонам пацієнтів від 0 по 17 років включно", - наголосили в МОЗ.
По допомогу з питань ментального здоров'я маленькі українці й українки можуть звернутися:
Уточнюється, що майже всі сімейні лікарі пройшли навчання ВООЗ mhGAP і можуть надати підтримку або скерувати до фахівця.
"Таку допомогу вже надають у понад 2,6 тисячі медзакладів, і лише цього року її отримали 41 тисяча дітей", - поділились у МОЗ.
Зазначається також, що в Україні паралельно розвивається мережа Центрів ментального здоров'я, де спеціалізовану допомогу дітям і дорослим надають:
"У 2025 році послугами вже скористалися 22 тисячі дітей. Уся допомога є безоплатною", - додали в міністерстві.
Українцям нагадали, що діти в нашій країні отримують безоплатні щеплення від 10 найнебезпечніших інфекцій. Вакцинація надається на первинному рівні - також у рамках декларації з лікарем.
"Від початку 2025 року діти в Україні вже отримали майже 2 млн щеплень", - уточнили в МОЗ.
Повідомляється також, що у 2026 році Україна переходить на оновлений календар профілактичних щеплень - з урахуванням останніх світових стандартів.
Серед ключових нововведень і оновлень:
Йдеться про те, що наступного року в Україні почнуть застосовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань - під час одного візиту.
Це, у результаті, зменшить кількість ін'єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу.
"А щеплення проти туберкульозу (в перші 24 години у пологовому), гепатиту В та кору (у 4 замість 6 років) робитимуть раніше - щоб захистити дітей раніше", - додали в МОЗ.
Насамкінець у МОЗ розповіли, що у вересні цього року державна програма реімбурсації вперше поширилась на лікарські засоби для дітей.
До переліку увійшли 9 торговельних назв - препарати у формі крапель і мазей, а також низка антибактеріальних засобів.
"Водночас у межах кожної нозології (учення про хворобу, - Ред.), що підлягає реімбурсації, лікар може виписувати ліки дитині, якщо це обґрунтовано клінічно. Обмежень щодо віку програма не передбачає - більшість препаратів є універсальними та можуть застосовуватись як для дорослих, так і для дітей", - пояснили громадянам.
Зазначається, що цьогоріч уже 41 680 електронних рецептів для дітей погашено у межах державної програми реімбурсації.
