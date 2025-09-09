ua en ru
Медики не обов'язкові? Як по-новому дбатимуть про здоров'я дітей у садочках

Вівторок 09 вересня 2025 07:30
Медики не обов'язкові? Як по-новому дбатимуть про здоров'я дітей у садочках В Україні затвердили перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я дітей у садочках (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України затвердив перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я дітей у закладах дошкільної освіти. Було також визначено вимоги до облаштування в садочках медичних осередків, ізоляторів і медкабінетів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Що саме змінив Кабінет міністрів й навіщо

З 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності закон "Про дошкільну освіту". Саме він вимагав від урядовців затвердити перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я дітей у садочках.

Йдеться про перелік заходів, спрямованих:

  • на запобігання поширенню інфекційних та неінфекційних хвороб;
  • на збереження здоров'я дітей;
  • на формування здорового освітнього середовища.

Його було затверджено постановою КМУ №1080 від 3 вересня 2025 року.

Вважається, що прийняття цієї постанови дозволить:

  • краще дбати про здоров'я та безпеку дітей у дошкільних закладах;
  • розвивати у них звички здорового способу життя, культуру відповідального ставлення до власного здоров'я;
  • надавати їм та батькам психологічну підтримку;
  • гарантувати домедичну допомогу.

"А для садочків, які запровадять у себе медичне обслуговування, - облаштувати для цього кабінети", - додали у МОЗ.

Уточнюється водночас, що старі правила медичного обслуговування (затверджені постановою КМУ №826 від 14 червня 2002 року) втрачають чинність.

Про які заходи з охорони здоров'я в садочках йдеться

Українцям розповіли, що відтепер керівник садочка (або уповноважена ним особа) зобов'язаний впроваджувати у закладах дошкільної освіти важливі заходи з охорони здоров'я:

  • перевіряти, чи має дитина медичну довідку для зарахування;
  • перевіряти, чи має дитина обов'язкові щеплення за віком;
  • щоденно спостерігати за здоров'ям дітей;
  • реагувати на погіршення стану, а у разі потреби - викликати "швидку";
  • допомагати під час гігієнічних процедур;
  • навчати особистої гігієни.

У МОЗ уточнили, що в цілому йдеться про виховання здорових звичок у дітей, організацію правильного розпорядку дня та популяризацію здорового способу життя серед усіх учасників освітнього процесу.

Крім того, запроваджені урядом зміни передбачають:

  • консультування батьків щодо здоров'я та виховання дитини;
  • здійснювання психолого-педагогічного супроводу, зокрема дітей з особливими освітніми потребами;
  • контроль дотримання санітарних норм;
  • контроль організації харчування;
  • приділення уваги здоров'ю працівників (зокрема контроль щеплень і медоглядів).

"Постанова також визначає, що представники садочка проводять протиепідемічні заходи у разі хвороб та ізолюють дитину з ознаками інфекційної хвороби до приходу батьків або приїзду "швидкої", - додали в МОЗ.

Вимоги до медичних осередків та ізоляторів

Згідно зі схваленою постановою, КМУ визначив також вимоги до облаштування в дошкільних закладах:

  • медичних осередків;
  • ізоляторів;
  • медичних кабінетів.

Водночас у МОЗ наголосили, що відповідно до закону, медичне обслуговування дітей - не є обов'язковим у садочках.

"Проте в кожному закладі дошкільної освіти має бути облаштований медичний осередок - це база для надання дітям гарантованої законом домедичної допомоги", - пояснили українцям.

Повідомляється, що медичний осередок - це приміщення або його частина, де у спеціальній шафі зберігаються вироби, необхідні для надання домедичної допомоги (наприклад джгути, марлеві пов'язки, термоковдри тощо).

При цьому діти не повинні мати доступу до такого осередку.

Крім того, обов'язковим є облаштування ізолятора для садочків, які розраховані на перебування більш ніж 41 дитини (вимоги до таких приміщень і їхнього обладнання також визначає нова постанова КМУ).

Як може бути організоване медобслуговування

У МОЗ повідомили, що заклад дошкільної освіти може організовувати також і медичне обслуговування дітей.

Зазначається, що після отримання відповідної ліцензії воно може здійснюватися в обладнаному медичному кабінеті:

  • медичними працівниками садочків;
  • медичними працівниками закладів охорони здоров'я;
  • фізичними особами - підприємцями, що провадять медичну практику.

Уточнюється, що такий кабінет повинен мати серед іншого:

  • опалення;
  • холодну і гарячу воду;
  • питну воду;
  • каналізацію;
  • освітлення;
  • покриття підлоги та стін матеріалами, стійкими до миття та дезінфекції;
  • рукомийник;
  • запас засобів індивідуального захисту для медпрацівника;
  • обладнання для домедичної та ліки для невідкладної допомоги (орієнтовний перелік також визначає постанова).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записати дитину до садочка та хто перший у черзі.

Крім того, ми пояснювали, навіщо вакцинувати дітей перед початком навчального року та як діяти, якщо дитина пропустила деякі щеплення.

Читайте також, чи візьмуть дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок.

Кабінет Міністрів України Мінстерство охорони здоров'я України Медична допомога Діти Садочок Освіта в Україні
