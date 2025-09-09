Медики не обов'язкові? Як по-новому дбатимуть про здоров'я дітей у садочках
Кабінет міністрів України затвердив перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я дітей у закладах дошкільної освіти. Було також визначено вимоги до облаштування в садочках медичних осередків, ізоляторів і медкабінетів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Що саме змінив Кабінет міністрів й навіщо
З 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності закон "Про дошкільну освіту". Саме він вимагав від урядовців затвердити перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я дітей у садочках.
Йдеться про перелік заходів, спрямованих:
- на запобігання поширенню інфекційних та неінфекційних хвороб;
- на збереження здоров'я дітей;
- на формування здорового освітнього середовища.
Його було затверджено постановою КМУ №1080 від 3 вересня 2025 року.
Вважається, що прийняття цієї постанови дозволить:
- краще дбати про здоров'я та безпеку дітей у дошкільних закладах;
- розвивати у них звички здорового способу життя, культуру відповідального ставлення до власного здоров'я;
- надавати їм та батькам психологічну підтримку;
- гарантувати домедичну допомогу.
"А для садочків, які запровадять у себе медичне обслуговування, - облаштувати для цього кабінети", - додали у МОЗ.
Уточнюється водночас, що старі правила медичного обслуговування (затверджені постановою КМУ №826 від 14 червня 2002 року) втрачають чинність.
Про які заходи з охорони здоров'я в садочках йдеться
Українцям розповіли, що відтепер керівник садочка (або уповноважена ним особа) зобов'язаний впроваджувати у закладах дошкільної освіти важливі заходи з охорони здоров'я:
- перевіряти, чи має дитина медичну довідку для зарахування;
- перевіряти, чи має дитина обов'язкові щеплення за віком;
- щоденно спостерігати за здоров'ям дітей;
- реагувати на погіршення стану, а у разі потреби - викликати "швидку";
- допомагати під час гігієнічних процедур;
- навчати особистої гігієни.
У МОЗ уточнили, що в цілому йдеться про виховання здорових звичок у дітей, організацію правильного розпорядку дня та популяризацію здорового способу життя серед усіх учасників освітнього процесу.
Крім того, запроваджені урядом зміни передбачають:
- консультування батьків щодо здоров'я та виховання дитини;
- здійснювання психолого-педагогічного супроводу, зокрема дітей з особливими освітніми потребами;
- контроль дотримання санітарних норм;
- контроль організації харчування;
- приділення уваги здоров'ю працівників (зокрема контроль щеплень і медоглядів).
"Постанова також визначає, що представники садочка проводять протиепідемічні заходи у разі хвороб та ізолюють дитину з ознаками інфекційної хвороби до приходу батьків або приїзду "швидкої", - додали в МОЗ.
Вимоги до медичних осередків та ізоляторів
Згідно зі схваленою постановою, КМУ визначив також вимоги до облаштування в дошкільних закладах:
- медичних осередків;
- ізоляторів;
- медичних кабінетів.
Водночас у МОЗ наголосили, що відповідно до закону, медичне обслуговування дітей - не є обов'язковим у садочках.
"Проте в кожному закладі дошкільної освіти має бути облаштований медичний осередок - це база для надання дітям гарантованої законом домедичної допомоги", - пояснили українцям.
Повідомляється, що медичний осередок - це приміщення або його частина, де у спеціальній шафі зберігаються вироби, необхідні для надання домедичної допомоги (наприклад джгути, марлеві пов'язки, термоковдри тощо).
При цьому діти не повинні мати доступу до такого осередку.
Крім того, обов'язковим є облаштування ізолятора для садочків, які розраховані на перебування більш ніж 41 дитини (вимоги до таких приміщень і їхнього обладнання також визначає нова постанова КМУ).
Як може бути організоване медобслуговування
У МОЗ повідомили, що заклад дошкільної освіти може організовувати також і медичне обслуговування дітей.
Зазначається, що після отримання відповідної ліцензії воно може здійснюватися в обладнаному медичному кабінеті:
- медичними працівниками садочків;
- медичними працівниками закладів охорони здоров'я;
- фізичними особами - підприємцями, що провадять медичну практику.
Уточнюється, що такий кабінет повинен мати серед іншого:
- опалення;
- холодну і гарячу воду;
- питну воду;
- каналізацію;
- освітлення;
- покриття підлоги та стін матеріалами, стійкими до миття та дезінфекції;
- рукомийник;
- запас засобів індивідуального захисту для медпрацівника;
- обладнання для домедичної та ліки для невідкладної допомоги (орієнтовний перелік також визначає постанова).
