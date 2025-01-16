МОЗ планує перейти на комбіновані планові щеплення: про що йдеться

Для щеплення громадян за Національним календарем Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України планує використовувати комбіновані вакцини. Для цього потрібно запровадити відповідні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю Укрінформу.

Що саме планує змінити МОЗ і для чого

Кузін розповів, що в оновленій редакції Національного календаря профілактичних щеплень пропонується дуже важливий момент - застосування комбінованих вакцин.

"Однією з наших стратегій є зменшення кількості ін'єкцій для дитини під час відвідування пункту щеплення в закладі охорони здоров'я", - зауважив він.

Посадовець пояснив, що раніше деякі батьки купували комбіновані вакцини для щеплення дітей власним коштом.

"Тепер ітиметься про те, що таким вакцинам буде віддаватися перевага... Конкретно - йдеться про вакцини, де застосовується щонайменше 5 антигенів, тобто забезпечується захист від п'ятьох інфекційних захворювань (під час одного раунду або одного візиту вакцинації)", - повідомив головний державний санітарний лікар.

Він уточнив, що йдеться про:

кашлюк;

дифтерію;

правець;

гепатит B;

гемофільну інфекцію.

Кузін нагадав, що вакцинація проти цих хвороб - наявна в Національному календарі щеплень.

Водночас пропоновані зміни мають на меті:

гармонізувати його - з можливістю використання мультикомпонентних вакцин;

оптимізувати вакцинацію від гепатиту B, яку проводять у пологових будинках.

"Вакцинацію від гепатиту B у першу добу життя дитини (так звану нульову дозу) пропонується виключити. У запропонованій редакції календаря щеплень вакцинація від гепатиту В буде проводитися у 2 місяці, у 4 місяці, у 6 місяців, у 18 місяців", - розповів посадовець і нагадав, що раніше в Україні використовувався інший графік: 1-й день життя, 2 місяці та 6 місяців.

Водночас він зазначив, що вакцинація проти гепатиту В у перші дні життя залишиться як виняток - для окремих категорій дітей із груп ризику (наприклад якщо у матері підтверджений вірусний гепатит В, або ж у дитини низька маса тіла тощо).

Заступник міністра охорони здоров'я повідомив також, що при вакцинації проти поліомієліту пропонується:

відмовитися від використання оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ);

перейти на застосування інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ).

За його словами, такий перехід планувався ще кілька років тому, але війна завадила реалізації цих планів.

Кузін пояснив, що використання ІПВ є стандартною рекомендацією ВООЗ (багато країн вже відмовилися від ОПВ).

Зараз у графіку щеплень від поліомієліту:

інактивована вакцина (ІПВ) застосовується у 2 та 4 місяці;

оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) - у 6 та 18 місяців, а також у 6 і 14 років.

Тим часом пропонується запровадити вакцинацію дітей для профілактики поліомієліту з використанням ІПВ (як окремо, так і у складі комбінованих вакцин):

у 2 місяці (перша доза);

у 4 місяці (друга доза);

у 6 місяців (третя доза);

у 18 місяців (четверта доза);

у 6 років (п'ята доза).

Тобто введення вакцини проти поліомієліту у віці 14 років буде скасоване.

Насамкінець МОЗ пропонує проводити щеплення проти туберкульозу у перші 24 години життя дитини (згідно з поточним календарем воно проводиться на третю, четверту або п'яту добу життя).

Якщо ж дитина не отримала щеплення в пологовому будинку, то вона може це зробити до 18 років.