Вже понад 700 препаратів: що МОЗ змінило у програмі "Доступні ліки" й для кого
Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Йдеться про програму "Доступні ліки".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.
Коли запрацюють запроваджені МОЗ зміни
Українцям розповіли, що Міністерство охорони здоров'я затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації - тобто доступні в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом (у межах Програми медичних гарантій).
Уточнюється, що оновлення програми "Доступні ліки" є одним із кроків, визначених у Програмі дій уряду.
Йдеться про охоплення програмою:
- нових препаратів;
- нових напрямків.
"Наказ "Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року" набирає чинності вже 30 вересня", - наголосили в МОЗ.
Скільки нових препаратів додали до програми
Повідомляється, що до програми "Доступні ліки" було додано 85 нових препаратів.
Їх основні групи:
- вагітні та породіллі - 3 препарати;
- хвороби щитоподібної залози - 6 препаратів;
- глаукома - 8 препаратів;
- дитячі захворювання - 5 препаратів;
- інші хронічні хвороби - 61 препарат для серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.
Уточнюється, що в оновленому переліку - ліки за такими Міжнародними непатентованими назвами (МНН): індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота.
Що входить до розширеного переліку програми
У МОЗ розповіли, що відтепер програма реімбурсації містить 705 найменувань.
Зазначається, що до розширеного переліку входять:
- 595 лікарських засобів;
- 38 препаратів інсуліну;
- 30 комбінованих лікарських засобів;
- 42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.
Які напрями охоплює програма "Доступні ліки"
Повідомляється, що відтепер програма реімбурсації "Доступні ліки" охоплює такі напрями:
- серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;
- цукровий і нецукровий діабет (у тому числі інсуліни);
- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
- розлади психіки та поведінки;
- епілепсія;
- хвороба Паркінсона;
- ліки для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді;
- лікування болю та надання паліативної допомоги;
- хвороби ендокринної системи;
- метаболічні, аутоімунні та запальні захворювання;
- глаукома;
- мігрень;
- захворювання у дітей;
- лікування вагітних і породіль;
- медичні вироби для вимірювання рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу.
Як скористатися програмою реімбурсації
Для того, щоб скористатися програмою реімбурсації, українцям потрібно:
- звернутись до лікаря;
- отримати електронний рецепт;
- завітати до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки";
- отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.
"Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року програма "Доступні ліки" повинна діяти в кожній аптеці України", - зауважили в МОЗ.
Що робити, якщо в аптеці вам відмовили
Якщо аптека не має договору з НСЗУ, громадянам радять повідомити про це на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0 800 505 201.
"Ваше звернення буде передане до Держлікслужби, що проводитиме подальшу перевірку аптеки", - пояснили українцям.
Якщо ж аптека має договір, але не відпускає "Доступні ліки" за е-рецептом - про це рекомендують розказати Національній службі здоров'я України (НСЗУ) за номером контакт-центру: 16-77.
Насамкінець у МОЗ нагадали, що відповідно до Порядку реімбурсації, реалізація лікарських засобів та медичних виробів, включених до програми, а також закуплених до дати затвердження оновлених переліків МОЗ, дозволяється за попередніми цінами впродовж 30 календарних днів з моменту початку їх дії.
Нагадаємо, з 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%. Тим часом дехто з економічних аналітиків вважає: після "зниження" цін на ліки українці платитимуть більше.
Пізніше президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій повідомив, що в Україні можуть здешевшати ще близько 250 ліків.
Тим часом фармацевтичний ринок "просів" після заборони маркетингових договорів у цій галузі.
Читайте також, чому продажі ліків в Україні падають у кількості, але зростають у вартості.