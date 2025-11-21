Бесплатно детям и будущим родителям: какие медуслуги гарантирует украинцам государство

В Украине будущие родители и юные пациенты - дети от рождения и до 17 лет - имеют право на получение ряда бесплатных медицинских услуг. То есть они покрываются за государственный счет.
Накануне Дня защиты детей (который Украина в этом году впервые отмечала 20 ноября - во Всемирный день ребенка и годовщину принятия Конвенции ООН о правах ребенка), правительство приняло Национальный план внедрения Европейской гарантии для детей.
Речь идет о предотвращении и борьбе с социальным исключением путем обеспечения эффективного доступа детей, которые в этом нуждаются, к набору ключевых услуг:
Между тем в Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что обеспечивают широкий спектр бесплатных медицинских услуг для:
В Минздраве напомнили, что сейчас украинским детям приходится проживать совсем не беззаботное детство - во время войны.
Отмечается, что детям, рожденным в 2014 году (когда РФ впервые вторглась в Украину) - уже 11 лет.
"Эти, в основном шестиклассники, еще никогда не жили в мирной Украине", - добавили в министерстве.
Между тем малышам, которые появились на свет в первые месяцы полномасштабного вторжения, в следующем году исполнится четыре.
"Они знают, как звучит воздушная тревога, что такое "шахед" и ракета", - констатировали в Минздраве.
Сообщается, что на протяжении всех этих лет чиновники делают все возможное, чтобы сохранить здоровье и жизнь каждого ребенка. Учитывая это гражданам рассказали, какие бесплатные медицинские услуги могут получить в Украине пациенты от 0 до 17 лет.
Речь идет, согласно информации министерства, про:
В Минздраве напомнили, что с прошлого года лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий включили в Программу медицинских гарантий.
Это означает, что услугу можно получить бесплатно.
"С начала 2025 года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч украинок. Из них уже около двух тысяч женщин забеременели", - поделились в министерстве.
Уточняется, что услуга является бесплатной при наличии:
Роды в Украине также полностью покрываются за государственный счет.
"В 2025 году такую медицинскую помощь уже оказали более 134 тысячам женщин", - рассказали гражданам.
Отмечается, что больницы, которые имеют договор с НСЗУ, обязаны обеспечить полный бесплатный комплекс помощи:
В Минздраве сообщили, что помощь младенцам, которые родились преждевременно или со сложными патологиями, также является полностью бесплатной.
"Это - один из самых высоких тарифов Программы медицинских гарантий", - объяснили украинцам.
Уточняется, что с начала 2025 года неонатальную помощь получили 28 218 малышей.
"За три года уже полмиллиона украинских новорожденных прошли расширенный скрининг на 21 редкое заболевание", - поделились в министерстве.
Гражданам напомнили, что такое исследование:
Бесплатная ранняя медицинская реабилитация доступна в любом медучреждении (которое имеет соответствующий договор с НСЗУ) для младенцев, которые родились:
В Минздраве добавили, что продолжают разрабатывать современные стандарты реабилитационной помощи детям.
"Вся система работает на основе доказательных методов и семейноцентричного подхода - в тесном сотрудничестве специалистов с родителями. В 2025 году реабилитацию в украинских учреждениях здравоохранения прошли более 85 тысяч маленьких пациентов и пациенток", - рассказали в министерстве.
В Минздраве сообщили, что после неонатального периода все дети - вплоть до совершеннолетия - получают необходимую медицинскую помощь в рамках Программы медицинских гарантий.
При этом основой является первичное звено:
Уточняется, что первичная помощь является полностью бесплатной для детей при условии заключенной декларации с врачом.
"Так, с начала 2025 года медики уже оказали бесплатную помощь почти двум миллионам пациентов от 0 по 17 лет включительно", - подчеркнули в Минздраве.
За помощью по вопросам ментального здоровья маленькие украинцы и украинки могут обратиться:
Уточняется, что почти все семейные врачи прошли обучение ВОЗ mhGAP и могут оказать поддержку или направить к специалисту.
"Такую помощь уже оказывают в более 2,6 тысячи медучреждений, и только в этом году ее получили 41 тысяча детей", - поделились в Минздраве.
Отмечается также, что в Украине параллельно развивается сеть Центров ментального здоровья, где специализированную помощь детям и взрослым оказывают:
"В 2025 году услугами уже воспользовались 22 тысячи детей. Вся помощь является бесплатной", - добавили в министерстве.
Украинцам напомнили, что дети в нашей стране получают бесплатные прививки от 10 самых опасных инфекций. Вакцинация предоставляется на первичном уровне - также в рамках декларации с врачом.
"С начала 2025 года дети в Украине уже получили почти 2 млн прививок", - уточнили в Минздраве.
Сообщается также, что в 2026 году Украина переходит на обновленный календарь профилактических прививок - с учетом последних мировых стандартов.
Среди ключевых нововведений и обновлений:
Речь идет о том, что в следующем году в Украине начнут применять современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний - во время одного визита.
Это, в результате, уменьшит количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение.
"А прививки против туберкулеза (в первые 24 часа в роддоме), гепатита В и кори (в 4 вместо 6 лет) будут делать раньше - чтобы защитить детей раньше", - добавили в Минздраве.
В завершение в Минздраве рассказали, что в сентябре этого года государственная программа реимбурсации впервые распространилась на лекарственные средства для детей.
В перечень вошли 9 торговых названий - препараты в форме капель и мазей, а также ряд антибактериальных средств.
"В то же время в рамках каждой нозологии (учение о болезни, - Ред.), подлежащей реимбурсации, врач может выписывать лекарства ребенку, если это обосновано клинически. Ограничений по возрасту программа не предусматривает - большинство препаратов являются универсальными и могут применяться как для взрослых, так и для детей", - объяснили гражданам.
Отмечается, что в этом году уже 41 680 электронных рецептов для детей погашено в рамках государственной программы реимбурсации.
