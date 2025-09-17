Плануєте запис у басейн? МОЗ роз'яснило, чи потрібна насправді довідка від лікаря

Під час запису в басейн в Україні адміністратор може вимагати надати медичну довідку - як для дітей, так і для дорослих. Проте перш ніж планувати візит до сімейного лікаря, в цій ситуації варто розібратися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Чи зобов'язані українці надавати басейнам медичні довідки

У МОЗ визнали, що така ситуація може бути знайома багатьом: "ви вирішили записатися в басейн, але адміністратор вимагає медичну довідку".

"І от ви подумки готуєтесь вмовляти сімейного лікаря "виписати щось", навіть не знаючи, що саме, адже офіційно ані такої довідки, ані вимоги надати її для відвідування басейну... не існує", - додали у міністерстві.

Наголошується, що насправді в Україні немає жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували людину надавати медичну довідку для відвідування басейну.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я не затверджувало:

ані форми такої довідки;

ані інструкції для її заповнення.

"Ба більше, санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів", - зауважили в МОЗ.

Уточнюється, що не вимагають таку довідку і в інших країнах світу.

Чи можуть басейни вимагати від відвідувачів медичні довідки

Українцям пояснили: в басейнах подекуди досі продовжують вимагати медичні довідки, хоча це "здебільшого пережиток радянського минулого":

коли не було якісних методик очищення басейну;

коли такі довідки дійсно були закріплені законодавчо (більш як 35 років тому).

"Однак в наш час санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну", - наголосили в МОЗ.

Повідомляється також, що вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав - відповідно до закону України "Про захист прав споживачів".

"Водночас якщо ви нездужаєте - відмовтеся від відвідування басейну та зверніться по консультацію до лікаря", - підсумували у міністерстві.

Публікація МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)