Вакцинація по-новому з 1 січня? Що і для кого зміниться у Календарі профілактичних щеплень

З 1 січня 2026 року в Україні зміниться Національний календар профілактичних щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.

Як оновлюють Календар профілактичних щеплень

За словами міністра, зараз спеціалістам важливо врахувати кожну деталь - від логістики до навчання лікарів і комунікації з батьками.

Акцент при цьому робиться на тому, щоб вакцинація була:

доступною;

зрозумілою;

безпечною для кожної української сім'ї.

"Саме тому разом з експертами, міжнародними партнерами та громадськими організаціями провели координаційну зустріч щодо впровадження оновленого Національного календаря щеплень", - поділився Ляшко.

Він зауважив, що присутні на заході "проговорили відповідальності кожного з учасників" - як під час підготовки, так і на етапі впровадження змін.

"Очікую від усіх установ та експертів максимально якісної роботи", - наголосив очільник МОЗ і подякував партнерам за підтримку.

Він нагадав, що міністерство працює, щоб "українські діти отримували захист від інфекцій на рівні найкращих світових стандартів".

Координаційна зустріч щодо оновлення Національного календаря щеплень (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Що саме зміниться з 1 січня й для кого

Згідно з інформацією Ляшка, вже з 1 січня до програми з рутинної вакцинації вперше вводиться щеплення від ВПЛ (вірусу папіломи людини) - для дівчат 12-13 років.

Воно буде безкоштовним і проводитиметься найсучаснішою 9-тивалентною вакциною.

"МЗУ (державне підприємство "Медичні закупівлі України", - Ред.) вже уклало договір на закупівлю вакцин. Перша поставка запланована наприкінці року", - відзвітував міністр охорони здоров'я.

Також змінюється вік для щеплення проти кору - друге щеплення переноситься з 6 на 4 роки. Щоб діти були захищені раніше.

"Ще одним важливим кроком стане повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину ІПВ (яка вводиться ін'єкційно та запобігає потраплянню дикого поліовірусу до центральної нервової системи, - Ред.)", - повідомив урядовець.

Він нагадав, що Україна вже кілька років застосовує ІПВ у поєднанні з оральною вакциною (ОПВ).

"Однак враховуючи останні міжнародні рекомендації - остаточне викорінення поліомієліту можливе лише при використанні інактивованої форми", - пояснив Ляшко.

Крім того, в календар профілактичних щеплень вводяться сучасні комбіновані вакцини.

"Це дозволить робити менше ін'єкцій за один візит і зробить вакцинацію комфортнішою для дітей і батьків", - підсумував очільник МОЗ.

Публікація Ляшка (скриншот: facebook.com/viktor.liashko)