В Україні запроваджують нове обов'язкове щеплення для дітей

Міністерство охорони здоров'я України планує включити вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) у Національний календар профілактичних щеплень. Нововведення стосуватиметься дівчат віком 12-13 років і запрацює з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Медіацентр Україна .

Як зазначив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, вакцинація у цьому віці дозволяє максимально знизити ризик розвитку раку шийки матки та інших ВПЛ-асоційованих захворювань. Результати досліджень показують, що в цій віковій групі ефективність вакцинації сягає 87%.

Вакцинація охоплюватиме лише дівчат у віці 12-13 років і здійснюватиметься за кошти державного бюджету. Для інших вікових груп вакцина залишатиметься доступною у приватних клініках або аптеках.

За словами клінічного онколога Вероніки Пацко, досвід країн, які запровадили масову вакцинацію проти ВПЛ, таких як Великобританія, Австралія і Тайвань, демонструє суттєве зниження захворюваності на рак шийки матки, передракові стани та інші небезпечні захворювання, а також зменшення смертності.

Проєкт наказу МОЗ наразі перебуває на стадії громадського обговорення. Зміни розроблено відповідно до міжнародних рекомендацій і за участі Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.