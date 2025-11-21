Безкоштовно дітям і майбутнім батькам: які медпослуги гарантує українцям держава

В Україні майбутні батьки та юні пацієнти - діти від народження й до 17 років - мають право на отримання низки безоплатних медичних послуг. Тобто вони покриваються державним коштом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

Впровадження Європейської гарантії для дітей

Напередодні Дня захисту дітей (який Україна цього року вперше відзначала 20 листопада - у Всесвітній день дитини й річницю ухвалення Конвенції ООН про права дитини), уряд ухвалив Національний план впровадження Європейської гарантії для дітей.

Йдеться про запобігання та боротьбу із соціальним виключенням шляхом гарантування ефективного доступу дітей, які цього потребують, до набору ключових послуг:

безкоштовна дошкільна освіта та догляд;

безкоштовна освіта;

безкоштовна медична допомога;

здорове харчування;

належне житло.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я України нагадали, що забезпечують широкий спектр безоплатних медичних послуг для:

майбутніх батьків;

новонароджених;

немовлят;

дітей - до повноліття.

Безкоштовні медпослуги для пацієнтів від 0 до 17 років

У МОЗ нагадали, що нині українським дітям доводиться проживати зовсім не безтурботне дитинство - у час війни.

Зазначається, що дітям, народженим у 2014 році (коли РФ вперше вторглась в Україну) - вже 11 років.

"Ці, здебільшого шестикласники, ще ніколи не жили в мирній Україні", - додали у міністерстві.

Тим часом малюкам, які з'явилися на світ у перші місяці повномасштабного вторгнення, наступного року виповниться чотири.

"Вони знають, як звучить повітряна тривога, що таке "шахед" і ракета", - констатували в МОЗ.

Повідомляється, що впродовж усіх цих років урядовці роблять все можливе, щоб зберегти здоров'я та життя кожної дитини. З огляду на це громадянам розповіли, які безоплатні медичні послуги можуть отримати в Україні пацієнти від 0 до 17 років.

Йдеться, згідно з інформацією міністерства, про:

підтримку майбутнього батьківства;

безоплатну медичну допомогу під час пологів;

безоплатну медичну допомогу після пологів;

неонатальну допомогу;

розширений неонатальний скринінг;

дитячу реабілітацію;

медичну допомогу дітям до повноліття;

ментальне здоров'я;

щеплення для дітей;

"Доступні ліки" для дітей.

Підтримка майбутнього батьківства

У МОЗ нагадали, що з минулого року лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій включили до Програми медичних гарантій.

Це означає, що послугу можна отримати безкоштовно.

"Від початку 2025 року такою можливістю скористалися вже понад 6 тисяч українок. Із них уже близько двох тисяч жінок завагітніли", - поділились у міністерстві.

Уточнюється, що послуга є безоплатною за наявності:

електронного направлення;

встановленого діагнозу;

звернення до закладу, що має контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Безоплатна меддопомога під час пологів і після них

Пологи в Україні також повністю покриваються державним коштом.

"У 2025 році таку медичну допомогу вже надали понад 134 тисячам жінок", - розповіли громадянам.

Зазначається, що лікарні, які мають договір із НСЗУ, зобов'язані забезпечити повний безоплатний комплекс допомоги:

від госпіталізації та ведення пологів;

до післяпологового нагляду матері й новонародженого.

Неонатальна допомога

У МОЗ повідомили, що допомога немовлятам, які народилися передчасно або зі складними патологіями, також є повністю безоплатною.

"Це - один із найвищих тарифів Програми медичних гарантій", - пояснили українцям.

Уточнюється, що від початку 2025 року неонатальну допомогу отримали 28 218 малюків.

Розширений неонатальний скринінг

"За три роки вже пів мільйона українських новонароджених пройшли розширений скринінг на 21 рідкісне захворювання", - поділились у міністерстві.

Громадянам нагадали, що таке дослідження:

проводиться в Україні з 2022 року;

є повністю безоплатним;

охоплює всю країну.

Дитяча реабілітація

Безкоштовна рання медична реабілітація доступна в будь-якому медзакладі (який має відповідний договір з НСЗУ) для немовлят, які народилися:

або передчасно;

або з патологіями.

У МОЗ додали, що продовжують розробляти сучасні стандарти реабілітаційної допомоги дітям.

"Уся система працює на основі доказових методів та сімейноцентричного підходу - у тісній співпраці фахівців із батьками. У 2025 році реабілітацію в українських закладах охорони здоров'я пройшли понад 85 тисяч маленьких пацієнтів і пацієнток", - розповіли у міністерстві.

Медична допомога дітям до повноліття

У МОЗ повідомили, що після неонатального періоду всі діти - аж до повноліття - отримують необхідну медичну допомогу у межах Програми медичних гарантій.

При цьому основою є первинна ланка:

консультації сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів;

діагностика та лікування найпоширеніших дитячих захворювань;

допомога при травмах і гострих станах;

профілактичні огляди та вакцинація.

Уточнюється, що первинна допомога є повністю безоплатною для дітей за умови укладеної декларації з лікарем.

"Так, від початку 2025 року медики вже надали безоплатну допомогу майже двом мільйонам пацієнтів від 0 по 17 років включно", - наголосили в МОЗ.

Ментальне здоров'я

По допомогу з питань ментального здоров'я маленькі українці й українки можуть звернутися:

до свого сімейного лікаря;

до педіатра.

Уточнюється, що майже всі сімейні лікарі пройшли навчання ВООЗ mhGAP і можуть надати підтримку або скерувати до фахівця.

"Таку допомогу вже надають у понад 2,6 тисячі медзакладів, і лише цього року її отримали 41 тисяча дітей", - поділились у МОЗ.

Зазначається також, що в Україні паралельно розвивається мережа Центрів ментального здоров'я, де спеціалізовану допомогу дітям і дорослим надають:

або амбулаторно - в денному стаціонарі;

або вдома - мобільними командами.

"У 2025 році послугами вже скористалися 22 тисячі дітей. Уся допомога є безоплатною", - додали в міністерстві.

Щеплення для дітей

Українцям нагадали, що діти в нашій країні отримують безоплатні щеплення від 10 найнебезпечніших інфекцій. Вакцинація надається на первинному рівні - також у рамках декларації з лікарем.

"Від початку 2025 року діти в Україні вже отримали майже 2 млн щеплень", - уточнили в МОЗ.

Повідомляється також, що у 2026 році Україна переходить на оновлений календар профілактичних щеплень - з урахуванням останніх світових стандартів.

Серед ключових нововведень і оновлень:

впровадження безоплатної однократної вакцини проти вірусу папіломи людини - ВПЛ (для щеплення дівчат 12-13 років закуплена найсучасніша у світі 9-тивалентана вакцина);

перехід на комбіновані вакцини та перегляд схем вакцинації за віком.

Йдеться про те, що наступного року в Україні почнуть застосовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань - під час одного візиту.

Це, у результаті, зменшить кількість ін'єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу.

"А щеплення проти туберкульозу (в перші 24 години у пологовому), гепатиту В та кору (у 4 замість 6 років) робитимуть раніше - щоб захистити дітей раніше", - додали в МОЗ.

"Доступні ліки" для дітей

Насамкінець у МОЗ розповіли, що у вересні цього року державна програма реімбурсації вперше поширилась на лікарські засоби для дітей.

До переліку увійшли 9 торговельних назв - препарати у формі крапель і мазей, а також низка антибактеріальних засобів.

"Водночас у межах кожної нозології (учення про хворобу, - Ред.), що підлягає реімбурсації, лікар може виписувати ліки дитині, якщо це обґрунтовано клінічно. Обмежень щодо віку програма не передбачає - більшість препаратів є універсальними та можуть застосовуватись як для дорослих, так і для дітей", - пояснили громадянам.

Зазначається, що цьогоріч уже 41 680 електронних рецептів для дітей погашено у межах державної програми реімбурсації.