Бесплатно детям и будущим родителям: какие медуслуги гарантирует украинцам государство

В Украине будущие родители и юные пациенты - дети от рождения и до 17 лет - имеют право на получение ряда бесплатных медицинских услуг. То есть они покрываются за государственный счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Внедрение Европейской гарантии для детей

Накануне Дня защиты детей (который Украина в этом году впервые отмечала 20 ноября - во Всемирный день ребенка и годовщину принятия Конвенции ООН о правах ребенка), правительство приняло Национальный план внедрения Европейской гарантии для детей.

Речь идет о предотвращении и борьбе с социальным исключением путем обеспечения эффективного доступа детей, которые в этом нуждаются, к набору ключевых услуг:

бесплатное дошкольное образование и уход;

бесплатное образование;

бесплатная медицинская помощь;

здоровое питание;

надлежащее жилье.

Между тем в Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что обеспечивают широкий спектр бесплатных медицинских услуг для:

будущих родителей;

новорожденных;

младенцев;

детей - до совершеннолетия.

Бесплатные медуслуги для пациентов от 0 до 17 лет

В Минздраве напомнили, что сейчас украинским детям приходится проживать совсем не беззаботное детство - во время войны.

Отмечается, что детям, рожденным в 2014 году (когда РФ впервые вторглась в Украину) - уже 11 лет.

"Эти, в основном шестиклассники, еще никогда не жили в мирной Украине", - добавили в министерстве.

Между тем малышам, которые появились на свет в первые месяцы полномасштабного вторжения, в следующем году исполнится четыре.

"Они знают, как звучит воздушная тревога, что такое "шахед" и ракета", - констатировали в Минздраве.

Сообщается, что на протяжении всех этих лет чиновники делают все возможное, чтобы сохранить здоровье и жизнь каждого ребенка. Учитывая это гражданам рассказали, какие бесплатные медицинские услуги могут получить в Украине пациенты от 0 до 17 лет.

Речь идет, согласно информации министерства, про:

поддержку будущего родительства;

бесплатную медицинскую помощь во время родов;

бесплатную медицинскую помощь после родов;

неонатальную помощь;

расширенный неонатальный скрининг;

детскую реабилитацию;

медицинскую помощь детям до совершеннолетия;

ментальное здоровье;

прививки для детей;

"Доступные лекарства" для детей.

Поддержка будущего родительства

В Минздраве напомнили, что с прошлого года лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий включили в Программу медицинских гарантий.

Это означает, что услугу можно получить бесплатно.

"С начала 2025 года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч украинок. Из них уже около двух тысяч женщин забеременели", - поделились в министерстве.

Уточняется, что услуга является бесплатной при наличии:

электронного направления;

установленного диагноза;

обращения в учреждение, имеющее контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Бесплатная медпомощь во время родов и после них

Роды в Украине также полностью покрываются за государственный счет.

"В 2025 году такую медицинскую помощь уже оказали более 134 тысячам женщин", - рассказали гражданам.

Отмечается, что больницы, которые имеют договор с НСЗУ, обязаны обеспечить полный бесплатный комплекс помощи:

от госпитализации и ведения родов;

до послеродового наблюдения матери и новорожденного.

Неонатальная помощь

В Минздраве сообщили, что помощь младенцам, которые родились преждевременно или со сложными патологиями, также является полностью бесплатной.

"Это - один из самых высоких тарифов Программы медицинских гарантий", - объяснили украинцам.

Уточняется, что с начала 2025 года неонатальную помощь получили 28 218 малышей.

Расширенный неонатальный скрининг

"За три года уже полмиллиона украинских новорожденных прошли расширенный скрининг на 21 редкое заболевание", - поделились в министерстве.

Гражданам напомнили, что такое исследование:

проводится в Украине с 2022 года;

является полностью бесплатным;

охватывает всю страну.

Детская реабилитация

Бесплатная ранняя медицинская реабилитация доступна в любом медучреждении (которое имеет соответствующий договор с НСЗУ) для младенцев, которые родились:

либо преждевременно;

либо с патологиями.

В Минздраве добавили, что продолжают разрабатывать современные стандарты реабилитационной помощи детям.

"Вся система работает на основе доказательных методов и семейноцентричного подхода - в тесном сотрудничестве специалистов с родителями. В 2025 году реабилитацию в украинских учреждениях здравоохранения прошли более 85 тысяч маленьких пациентов и пациенток", - рассказали в министерстве.

Медицинская помощь детям до совершеннолетия

В Минздраве сообщили, что после неонатального периода все дети - вплоть до совершеннолетия - получают необходимую медицинскую помощь в рамках Программы медицинских гарантий.

При этом основой является первичное звено:

консультации семейных врачей, терапевтов и педиатров;

диагностика и лечение самых распространенных детских заболеваний;

помощь при травмах и острых состояниях;

профилактические осмотры и вакцинация.

Уточняется, что первичная помощь является полностью бесплатной для детей при условии заключенной декларации с врачом.

"Так, с начала 2025 года медики уже оказали бесплатную помощь почти двум миллионам пациентов от 0 по 17 лет включительно", - подчеркнули в Минздраве.

Ментальное здоровье

За помощью по вопросам ментального здоровья маленькие украинцы и украинки могут обратиться:

к своему семейному врачу;

к педиатру.

Уточняется, что почти все семейные врачи прошли обучение ВОЗ mhGAP и могут оказать поддержку или направить к специалисту.

"Такую помощь уже оказывают в более 2,6 тысячи медучреждений, и только в этом году ее получили 41 тысяча детей", - поделились в Минздраве.

Отмечается также, что в Украине параллельно развивается сеть Центров ментального здоровья, где специализированную помощь детям и взрослым оказывают:

или амбулаторно - в дневном стационаре;

или на дому - мобильными командами.

"В 2025 году услугами уже воспользовались 22 тысячи детей. Вся помощь является бесплатной", - добавили в министерстве.

Прививки для детей

Украинцам напомнили, что дети в нашей стране получают бесплатные прививки от 10 самых опасных инфекций. Вакцинация предоставляется на первичном уровне - также в рамках декларации с врачом.

"С начала 2025 года дети в Украине уже получили почти 2 млн прививок", - уточнили в Минздраве.

Сообщается также, что в 2026 году Украина переходит на обновленный календарь профилактических прививок - с учетом последних мировых стандартов.

Среди ключевых нововведений и обновлений:

внедрение бесплатной однократной вакцины против вируса папилломы человека - ВПЧ (для прививки девочек 12-13 лет закуплена самая современная в мире 9-тивалентная вакцина);

переход на комбинированные вакцины и пересмотр схем вакцинации по возрасту.

Речь идет о том, что в следующем году в Украине начнут применять современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний - во время одного визита.

Это, в результате, уменьшит количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение.

"А прививки против туберкулеза (в первые 24 часа в роддоме), гепатита В и кори (в 4 вместо 6 лет) будут делать раньше - чтобы защитить детей раньше", - добавили в Минздраве.

"Доступные лекарства" для детей

В завершение в Минздраве рассказали, что в сентябре этого года государственная программа реимбурсации впервые распространилась на лекарственные средства для детей.

В перечень вошли 9 торговых названий - препараты в форме капель и мазей, а также ряд антибактериальных средств.

"В то же время в рамках каждой нозологии (учение о болезни, - Ред.), подлежащей реимбурсации, врач может выписывать лекарства ребенку, если это обосновано клинически. Ограничений по возрасту программа не предусматривает - большинство препаратов являются универсальными и могут применяться как для взрослых, так и для детей", - объяснили гражданам.

Отмечается, что в этом году уже 41 680 электронных рецептов для детей погашено в рамках государственной программы реимбурсации.