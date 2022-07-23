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Бербок о ракетной атаке порта Одессы: подпись российского руководства сейчас мало что значит

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила российскую атаку на порт Одессы и подвергла сомнению достоверность российских обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

"Трусливые ракетные обстрелы Одесского порта показывают, что подпись российского руководства сейчас мало что имеет значение", - сказала она в субботу, 23 июля.

В то же время, по ее словам, миллионы людей во всем мире надеются, что Россия выполнит свои обещания и позволит транспортировать зерно через Черное море.

"Но эта атака также показывает нам, что мы должны продолжать непрерывно работать над альтернативами", - добавила Бербок, намекнув на экспорт украинского зерна через порты Румынии, как одну из возможных альтернатив.

Что известно про ракетный удар по порту Одессы

23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что две ракеты из 4, которые запустила РФ из Черного моря, попали в порт, откуда на днях должны были отгрузить первую партию зерна на экспорт, о чем было договорено в ходе подписанного соглашения в Стамбуле 22 июля.

Кроме этого, в порту Одессы, который оккупанты атаковали крылатыми ракетами, находилось зерно, предназначавшееся на экспорт. Позже тало известно, что в результате ракетных ударов РФ по Одесскому морскому торговому порту никто не пострадал. Частично повреждена инфраструктура. К тому же Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на атаку на Одесский порт.

Как сообщалось, Европейский союз осудил ракетный удар России по порту в Одессе. В Брюсселе считают, что РФ полностью нарушает свои обязательства. Также атаку на порт Одессы осудил и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

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Одесса