Генсек ООН осудил ракетный удар по порту Одессы
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил ракетный удар по порту Одессы, который Россия нанесла утром 23 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
Он заявил, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна.
"Эти продукты крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное их выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным", - говорится в заявлении.
Напомним, что сегодня Россия ударила ракетами по порту Одессы.
В момент удара в порту находилось зерно, которое предназначалось на экспорт, о чем было договорено во время подписания соглашения в Стамбуле 22 июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.