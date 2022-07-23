Бербок про ракетну атаку порту Одеси: підпис російського керівництва зараз мало що значить

"Боягузливі ракетні обстріли Одеського порту показують, що підпис російського керівництва зараз мало що має значення", - сказала вона у суботу, 23 липня.

Водночас за її словами, мільйони людей у всьому світі сподіваються, що Росія виконає свої обіцянки та дозволить транспортувати зерно через Чорне море.

"Але ця атака також показує нам, що ми повинні продовжувати безперервно працювати над альтернативами", - додала Бербок, натякнувши на експорт українського зерна через порти Румунії, як одну з можливих альтернатив.

Що відомо про ракетний удар по порту Одеси

23 липня в Одесі пролунала серія вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що дві ракети з 4, що запустила РФ з Чорного моря, влучили в порт, звідки днями повинні були відгрузити першу партію зерна на експорт, про що було домовлено під час підписаної угоди в Стамбулі 22 липня.

Крім цього, в порту Одеси, який окупанти атакували крилатими ракетами, знаходилось зерно, що призначалося на експорт. Пізніше тало відомо, що в результаті ракетних ударів РФ по Одеському морському торговому порту ніхто не постраждав. Частково пошкоджена інфраструктура. До того ж Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, попри атаку на Одеський порт.