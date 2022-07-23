Украина продолжит подготовку к запуску экспорта после удара по Одесскому порту
Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на сегодняшний ракетный удар по Одесскому порту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Александра Кубракова.
По его словам, сегодняшний ракетный удар в очередной раз показал миру истинные намерения России. Именно поэтому украинская сторона подписывала соглашение о "зерновом коридоре" с ООН и Турцией, а не напрямую с Россией.
"В последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление", - отметил он и добавил, что железнодорожники, автодорожники и портовики работают каждый день в условиях военной агрессии.
Он также добавил, что несмотря на удар, продолжается техническая подготовка к запуску экспорта аграрной продукции из украинских портов.
Напомним, сегодня Россия атаковала Одесский порт крылатыми ракетами. Известно, что на его территории находилось зерно, подготовленное для экспорта. Ракеты были запущены из акватории Черного моря, всего их было четыре, две удалось сбить.
МИД Украина назвал сегодняшнюю атаку плевком президента России Владимира Путина в лицо ООН и Турции.
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