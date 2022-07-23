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Боррель о ракетном ударе по порту Одессы: демонстрирует полное игнорирование РФ обязательств

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Брюссель, Суббота 23 июля 2022 15:42
Боррель о ракетном ударе по порту Одессы: демонстрирует полное игнорирование РФ обязательств Фото: глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз осудил ракетный удар России по порту в Одессе. В Брюсселе считают, что РФ полностью нарушает свои обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.

"Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно осудим и в очередной раз демонстрирует игнорирование Россией международного права и обязательств", - отметил Боррель.

Напомним, что сегодня Россия ударила ракетами по порту в Одессе. Там находилось зерно для экспорта, о чем было вчера договорено при подписании соглашений в Стамбуле.

Генсек ООН осудил такие действия России и напомнил, что соблюдение условий является обязательным для всех сторон.

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