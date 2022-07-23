Ракетный удар по порту Одессы: названы последствия

"Очевидно, что целью врага было попасть именно в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа "Калибр" были направлены именно в этом направлении. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры самого порта. Раненых пока нет. Существенных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что в результате атаки оккупантов вспыхнул незначительный пожар, который уже загасили спасатели. При этом от взрывной волны повреждены дома рядом с портом. В хранилище зерна попадания не было.