Байден запросив нову допомогу для України, а РФ обстріляла Запоріжжя: новини за 10 серпня

Вчора, 10 серпня 2023 року, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу за виділення нової допомоги для України. А ввечері Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю.

Війна Росії проти України: останні новини

Байден попросив у Конгресу додаткові кошти на допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до Конгресу та подав запит на додаткове фінансування в розмірі близько 40 млрд доларів екстреного фінансування. Частина грошей піде для України.

За даними журналістів, 24 мільярди доларів буде виділено для подальшої військової допомоги Україні.

Повідомляється, що 40 мільярдів доларів, які Байден запросив у Конгресу, включають:

24 мільярди доларів на Україну та інші міжнародні потреби;

4 мільярди доларів на забезпечення безпеки кордонів;

12 мільярдів доларів на допомогу при стихійних лихах.

У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце

У Запоріжжі вчора, 10 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 осіб зазнали поранень.

Ворог уже другий день поспіль б'є по Запоріжжю, вчора він обстріляв житловий квартал, через що є жертви. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній російський обстріл Запоріжжя не зламає Україну, окупанти програють та отримають справедливе покарання.

"Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який йде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", - наголосив глава держави.

На кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів, - міністр оборони Польщі

Польща посилить кордон із Білоруссю 10 тисячами військових.

За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні "буде приблизно такою самою, як і раніше".

"Буде близько 10 тисяч солдатів - 4 тис. солдати будуть військовослужбовцями, які безпосередньо беруть участь в операції, що стосується підтримки Прикордонної служби на кордоні, і 6 тисяч осіб. в резерві", - пояснив він, додавши, що це будуть "солдати, що будуть підвищувати кваліфікацію там, у гарнізонах, відтворених на сході країни".

У Куп'янському районі оголосили евакуацію. Чому обов'язкова й чи будуть примусово вивозити дітей

На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області оголосили проведення обов'язкової евакуації населення.

Пізніше начальник Куп'янської військової районної адміністрації Андрій Канашевич заявив, що обов'язкова евакуація на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області була оголошена через посилення обстрілів. Не виключається, що дітей будуть вивозити примусово.

"Ми зараз дуже уважно обробляємо це питання (евакуації дітей, - ред.). Дивимось на розвиток ситуація. І вірогідність того, що таке рішення буде прийнято є достатньо високим", - сказав він.

За його словами, на тих територіях, де оголошена обов'язкова евакуація перебуває 11,5-12 тисяч людей. З них трохи більш як 600 - діти.

Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Він має носити електронний браслет.

"Застосувати до Дубінського Олександра Анатолійовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила суддя.

Вказаний запобіжний захід визначений на два місяці - до 8 жовтня.

Скандальних нардепів Гунька та Торохтія виключили з фракції "Слуга народу"

Народних депутатів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія офіційно виключили з фракції "Слуга народу".

"Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу", - зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

При цьому він зазначив, що правоохоронні органи будуть працювати з обома депутатами, а "ніхто нікого вигороджувати не буде".

Німеччина найближчим часом оголосить про постачання Україні ракет Taurus, - ЗМІ

Уряд Німеччини найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Наразі Берлін працює над вирішенням питання зі США.

За інформацією видання з партійних кіл уряду, ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на постачання ракет Taurus.

Минулого тижня відомство канцлера отримало від Міністерства оборони презентацію, в якій коротко викладалися найважливіші факти про Taurus: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Це може призвести до подвійного постачання крилатих ракет Taurus і американських ракет ATACMS. Як підтвердили виданню кілька соціал-демократів, узгоджений підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на постачання нових систем озброєнь для України.

Дуда про загрози Росії: вибух на АЕС в Україні можливіший, ніж застосування ядерної зброї

Загроза вибуху, вчиненого росіянами, на атомній електростанції в Україні більш можлива, ніж застосування окупантами ядерної зброї.

"Я думаю, що Росія не вдаватиметься до застосування ядерної зброї в Україні. І не тільки тому, що Володимир Путін її не застосує. Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей - і що він не залежить тільки від одноосібного розсуду Володимира Путіна. Тож рішення ухвалює не одна людина", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

При цьому польський президент додав, що його набагато більше хвилюють можливі проблеми з атомними електростанціями в Україні.

"Я побоююся, що найімовірніше може статися щось, схоже на ядерну аварію. Тому що, на мій погляд, на моє переконання, загроза вибуху на атомній станції] набагато вища, ніж у разі застосування ядерної зброї. Не забувайте, що ви розмовляєте з людиною, яка пережила вибух Чорнобильської АЕС у 1986 році, коли атомна станція вибухнула у них самих, перебуваючи під контролем Росії", - наголосив Дуда.

Воротар збірної України змінив "Шахтар" на чемпіона Португалії

Український голкіпер Анатолій Трубін перейшов у лісабонську "Бенфіку" з донецького "Шахтаря".

Молодий воротар змінив УПЛ на Західну Європу. "Орли" оголосили про підписання українця після перемоги в Суперкубку Португалії.

Трубін уклав із "Бенфікою" контракт на 5 років. Орієнтовна вартість трансферу – 10 млн євро. Ще мільйон у євровалюті "Шахтар" може заробити бонусами. Окрім того, "гірники" нібито матимуть 40% від наступного продажу свого вихованця.